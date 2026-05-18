기한 만료 일주일 남긴 종합 특검, 조태용·홍장원 입건…‘김건희 무혐의 보고서’ 검사 귀국 조사

국정원서 美에 계엄 정당화 메시지 전달 의심

金 수사보고서 작성 검사에 처분 경위 캐물어

이번주 이 대통령·국회에 기간 연장 보고 예정

이미지 확대 조태용 전 국정원장이 지난해 10월 17일 서울 서초구 서울고검 내란특검 사무실에서 조사받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조태용 전 국정원장이 지난해 10월 17일 서울 서초구 서울고검 내란특검 사무실에서 조사받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 윤석열 대통령이 지난해 2월 13일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 탄핵 심판 8차 변론에서 발언하고 있다. 오른쪽은 같은 달 4일 윤 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석한 홍장원 전 국가정보원 1차장. 헌법재판소 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 대통령이 지난해 2월 13일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 탄핵 심판 8차 변론에서 발언하고 있다. 오른쪽은 같은 달 4일 윤 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석한 홍장원 전 국가정보원 1차장. 헌법재판소 제공

세줄 요약 종합 특검이 비상계엄 관여 정황을 포착해 조태용 전 국정원장과 홍장원 전 차장 등 6명을 피의자로 입건했다. 윤석열 전 대통령의 반란죄 추가 적용도 검토 중이며, 김건희 여사 무혐의 보고서를 쓴 검사도 조사했다. 조태용·홍장원 등 국정원 전직 간부 6명 입건

비상계엄 관여 및 대외 메시지 전달 정황 조사

윤 전 대통령 반란죄 적용과 김건희 수사 재점검

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‘3대 특검’(내란·김건희·채해병) 이후 잔여 의혹을 수사 중인 2차 종합 특검(특별검사 권창영)이 12·3 비상계엄 관여 정황을 포착하고 조태용 전 국정원장, 홍장원 전 1차장 등 전직 국정원 고위 관계자들을 피의자로 입건했다. 또 내란 우두머리 등 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 윤석열 전 대통령에 대해선 반란죄 추가 적용을 검토 중이다.김지미 종합 특검보는 18일 경기 과천시 사무실에서 정례브리핑을 열고 “조 전 원장, 홍 전 차장 등 6명을 내란 중요임무 종사 관련 피의자로 입건했다”며 “국정원 전산 서버에 대한 압수수색 영장을 집행하고 관계자 40여명을 조사한 결과, 비상계엄 당시 조 전 원장이 윤 전 대통령을 만난 뒤 국정원 정무직 회의와 부서장 회의를 개최한 사실을 확인했다”고 설명했다.특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포 후 국정원을 통해 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.이와 관련해 특검팀은 조 전 원장에 대해 19일 출석 조사를 통보했으나 조 전 원장이 이를 거부했다고 밝혔다. 홍 전 차장에 대해서도 22일 출석을 통보했다. 특검은 또 지난 15일에 이어 이날도 김태효 전 국가안보실 1차장을 불러 윤 전 대통령이 안보실과 외교부 등을 창구로 미국에 계엄 관련 메시지를 보낸 정황을 조사하고 있다.종합 특검은 윤 전 대통령에게 반란죄를 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 국회, 중앙선거관리위원회 등 국가기관에 대한 폭동으로 반란죄를 적용할 수 있다는 게 특검팀의 입장이다.다만 법조계에선 회의적인 시각이 우세하다. 대법원 판례에 따르면 반란죄는 군 지휘권에 대한 하극상이 전제 조건인 만큼, 군 통수권자이자 내란 우두머리였던 윤 전 대통령에게 반란죄 혐의를 적용하기 어려울 수 있다는 것이다.김건희 여사 의혹과 관련해선 종합특검이 과거 검찰의 도이치모터스 주가조작 수사 당시 김 여사에 대한 ‘무혐의 수사보고서’를 작성한 A검사를 소환해 조사 중인 것으로 파악됐다. A검사는 그간 미국 연수 중으로 조사가 어려웠지만, 특검팀과의 조율 끝에 수사에 협조하기로 하고 최근 입국했다.특검은 2024년 10월 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의와 디올 가방 수수 혐의에 대한 검찰의 불기소 처분 과정에 봐주기 의혹이 있었는지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 알려졌다. 수사팀은 당시 수사 기록이 김 여사 무혐의라는 결론에 맞게 수정됐다고 보고 있다.한편 특검은 이번 주 중 이재명 대통령과 국회에 수사 기간 연장을 보고한다는 방침이다. 지난 2월 25일 현판을 내건 종합 특검은 오는 24일 1차 수사기간 90일이 만료된다. 특검법에 따르면 1차 수사기간 이후 30일씩 두 차례 기한 연장이 가능하다.