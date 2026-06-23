“마음 나누는 ‘홈 로봇’… 초고령사회 해법은 AI돌봄과 연결”[인구 대전환: 대한민국의 내일을 묻다]

주제 발표

이미지 확대 서울 중구 한국프레스센터에서 23일 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼’에서 패널토론이 진행되고 있다. 왼쪽부터 좌장을 맡은 김홍수 서울대 건강·돌봄AI센터장, 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무, 김재민 보건복지부 복지돌봄인공지능정책과 서기관, 유보영 저출산고령사회위원회 고령사회정책총괄과장.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 한국프레스센터에서 23일 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼’에서 패널토론이 진행되고 있다. 왼쪽부터 좌장을 맡은 김홍수 서울대 건강·돌봄AI센터장, 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무, 김재민 보건복지부 복지돌봄인공지능정책과 서기관, 유보영 저출산고령사회위원회 고령사회정책총괄과장.

도준석 전문기자

이미지 확대 이향은 LG전자 리빙솔루션CX담당 상무 닫기 이미지 확대 보기 이향은 LG전자 리빙솔루션CX담당 상무

세줄 요약 LG전자가 초고령사회 해법으로 피지컬 AI 로봇 클로이드를 소개했다. 빨래와 음식 데우기뿐 아니라 운동 자세 교정, 위험 감지, 정서 돌봄까지 맡는 홈 로봇으로 제시됐다. 전문가들은 기술보다 돌봄을 필요한 사람에게 연결하는 체계가 더 중요하다고 강조했다. 초고령사회 해법으로 홈 로봇 클로이드 소개

공감지능 재정의, 안전·정서 돌봄 확장

기술보다 돌봄 연결 체계 중요성 지적

2026-06-24 5면

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반려견을 떠나보낸 할머니가 거실에 홀로 앉아 있다. 할머니를 지켜보던 인공지능(AI) 로봇은 TV 화면에 반려견의 생전 사진과 영상을 띄운다. 슬픔을 알아차린 로봇이 추억을 꺼내 할머니를 위로하는 모습이다. 초고령사회에서 AI 로봇은 집안일을 돕는 기계를 넘어 고령자의 외로움과 관계까지 살피는 존재로 확장되고 있다.이향은 LG전자 리빙솔루션CX담당 상무는 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 서울신문 인구포럼’에서 차세대 피지컬 AI 로봇 ‘클로이드’를 소개했다. 클로이드는 빨래를 개고 음식을 데우는 것은 물론, 운동 자세를 교정하고 집 안 위험을 감지하며 고령자의 일상과 정서를 함께 돌보는 홈 로봇이다. 이 상무는 “홈 로봇은 초고령화 사회 돌봄을 집 안으로 확장하는 필수적인 형태가 될 것”이라고 강조했다.이 상무는 AI를 ‘인공지능’이 아닌 ‘공감 지능’으로 재정의했다. 기술이 더 똑똑해지는 데 그치지 않고 고령자의 외로움과 관계 결핍까지 살펴야 한다는 의미다. 그는 “성능 가전의 시대를 넘어 가치 가전의 시대를 준비해야 한다”며 초고령사회에서 가전이 안전과 정서, 관계를 함께 돌보는 방향으로 진화해야 한다고 강조했다.다만 AI 로봇이 실제 돌봄의 해법이 되려면 기술 자체보다 이를 필요한 사람에게 제때 연결하는 체계가 중요하다는 지적도 나왔다. 김홍수 서울대 건강·돌봄AI 센터장(서울대 보건대학원 교수)은 ‘기술과 돌봄의 융합 전략’ 주제 발표에서 “문제의 본질은 기기가 아니라 연결”이라며 “AI의 가치는 그 연결을 학습해 모두에게 닿게 하는 데 있다”고 말했다.김 센터장은 혼자 사는 노인의 식사량이 줄고 약을 제때 복용하지 못하고 외출이 줄어드는 상황을 예로 들었다. 처음에는 작은 변화지만 아무도 알아차리지 못하면 두세 달 뒤 응급실에 가게 되고 이후 집으로 돌아가지 못하는 경우도 적지 않다는 것이다. 그는 “막을 수 있는 입원과 시설 입소는 돌봄의 경로가 끊기는 지점에서 발생한다”며 “센서와 로봇, 안부 전화, 스마트홈 같은 기술은 잘 설계된 연결 위에 놓일 때 비로소 제값을 한다”고 강조했다.AI 돌봄이 고소득층만을 위한 프리미엄 서비스가 돼서는 안 된다는 점도 짚었다. 김 센터장은 “AI 기반 맞춤 돌봄은 절대 고소득층만의 프리미엄이 아니다”라며 “자칫 돈을 낼 수 있는 사람들의 시장으로 기울 수 있다”고 말했다. 지역과 예산, 디지털 활용 능력에 따라 같은 기술도 효과가 달라질 수 있는 만큼 AI 돌봄은 모두에게 닿는 방식으로 설계돼야 한다는 설명이다.공공의 역할도 강조했다. 김 센터장은 “공공은 접근성을 보장하는 인프라와 사회적 가치 기준을 세우고 민간은 그 위에서 혁신적인 AI 서비스를 개발해야 한다”며 “공공성과 시장성은 이 지점에서 만날 수 있다”고 말했다.