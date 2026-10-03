“도심이 춤의 무대로” 천안흥타령춤축제 거리댄스 퍼레이드

세줄 요약 천안흥타령춤축제 2026 거리댄스 퍼레이드가 신부동 방죽안오거리에서 터미널사거리까지 550m 구간을 춤의 무대로 만들었다. 전문 춤 단체와 대학, 시민 등 40개 팀 1500여명이 참가해 경연했고, 마지막은 대동한마당으로 마무리했다. 천안 도심, 거리댄스 퍼레이드로 춤의 무대화

40개 팀 1500여명 참가, 팀별 안무 경연

대동한마당과 대륙대항전으로 축제 열기 고조

이미지 확대 ‘천안흥타령춤축제 2026’ 거리댄스 퍼레이드에서 일본팀이 전통춤을 선보이고 있다. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘천안흥타령춤축제 2026’ 거리댄스 퍼레이드에서 일본팀이 전통춤을 선보이고 있다. 천안시 제공

이미지 확대 ‘천안흥타령춤축제 2026’ 거리댄스 퍼레이드에서 참가팀들이 실력을 선보이고 있다. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘천안흥타령춤축제 2026’ 거리댄스 퍼레이드에서 참가팀들이 실력을 선보이고 있다. 천안시 제공

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충남 천안의 도심이 2일 거대한 춤의 장소로 탈바꿈했다.천안시와 천안문화재단은 이날 저녁 신부동 방죽안오거리부터 터미널사거리까지 550m 구간에서 ‘천안흥타령춤축제 2026’ 거리댄스 퍼레이드를 진행했다.거리댄스 퍼레이드는 ‘춤’으로 특화된 대한민국 대표 춤 축제 ‘천안흥타령춤축제’를 대표하는 프로그램으로, 도시 전체가 거대한 춤의 무대로 변신하는 매력을 지니고 있다.전문 춤 단체와 대학, 시민 등 총 40개 팀 1500여명이 참가해 팀별 특색을 살린 안무로 경연을 벌였다. 행렬의 마지막은 참가자와 시민이 한데 어우러지는 ‘대동한마당’으로 장식했다.앞서 신부동 특설무대에서는 ‘국제스트릿댄스챔피언쉽(CIDC) 대륙대항전’ 결전이 사전 행사로 열렸다.4대륙 선발전을 통과한 12개 팀이 무대에 올라 월드 파이널 경연을 치르며 스트릿댄스 기량을 선보였다.대륙대항전 직후에는 런피플 스트릿댄스의 안무 공연과 깃발무, 퀸즈 마칭밴드의 행진이 식전 공연으로 이어지며 퍼레이드 분위기를 고조시켰다.현장을 찾지 못한 관람객을 위해 유튜브로 실시간 생중계도 진행했다.장기수 천안시장은 “남은 축제 기간 시민과 방문객들이 춤으로 하나 되는 특별한 추억을 만들 수 있도록 행사 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.올해로 22회를 맞은 이번 축제는 5일까지 ‘All that Dance in Cheonan’ 주제로 천안문화재단이 주최·주관하고 천안시와 충청남도, 문화체육관광부, 국제춤축제연맹(FIDAF)이 후원한다.