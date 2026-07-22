국내 LPGA 대회 출전 길 열려… KLPGA 의지 통했다 [권훈의 골프 확대경]

KLPGA-LPGA “BMW 챔피언십에 KLPGA 선수 올해 15명·내년 30명”

이미지 확대 고진영(오른쪽)과 임희정이 지난 2021년 부산 아시아드CC에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 연장전에서 경기를 펼치고 있다. 당시에는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 30명이 BMW 레이디스 챔피언십에 출전했지만 이듬해부터 KLPGA투어 선수 출전이 막혔다.

BMW코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 고진영(오른쪽)과 임희정이 지난 2021년 부산 아시아드CC에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 연장전에서 경기를 펼치고 있다. 당시에는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 30명이 BMW 레이디스 챔피언십에 출전했지만 이듬해부터 KLPGA투어 선수 출전이 막혔다.

BMW코리아 제공

이미지 확대 김상열 KLPGA 회장이 22일 미국여자프로골프(LPGA)투어와 업무협력 양해각서에 서명하고 있다. 양해각서에는 올해 전남 해남군에서 열리는 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십에 KLPGA투어 선수 15명을 출전시키고 내년부터는 30명으로 늘리는 합의 내용이 담겼다.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김상열 KLPGA 회장이 22일 미국여자프로골프(LPGA)투어와 업무협력 양해각서에 서명하고 있다. 양해각서에는 올해 전남 해남군에서 열리는 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십에 KLPGA투어 선수 15명을 출전시키고 내년부터는 30명으로 늘리는 합의 내용이 담겼다.

KLPGA 제공

세줄 요약 국내 LPGA 대회 BMW 레이디스 챔피언십에 KLPGA 선수들이 출전할 길이 열렸다. 올해 15명, 내년부터 30명이 나서고 KLPGA는 내년 대회를 공식 대회로 인정해 상금과 대상·신인왕 포인트를 배정한다. BMW 레이디스 챔피언십 KLPGA 출전 확대 합의

올해 15명, 내년 30명 출전과 공식 대회 인정

협상 결렬 직전 특사 파견과 스폰서 조율로 타결

2026-07-23 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 대회 BMW 레이디스 챔피언십에 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수들이 출전할 길이 열렸다.김상열 KLPGA 회장과 크레이그 케슬러 LPGA 커미셔너는 올해 15명, 내년부터 30명의 KLPGA투어 선수를 BMW 레이디스 챔피언십에 출전시키기로 합의했다고 22일 공동 성명을 통해 밝혔다. 양측은 이런 내용을 담은 업무협약 양해각서(MOU)를 체결했다.오는 10월 22일부터 나흘 동안 전남 해남군 파인비치 골프링크스에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십은 출전 선수 84명 중 LPGA투어 선수 68명, KLPGA투어 선수 15명, 초청 선수 1명으로 컷 없이 치른다. 내년에는 108명이 나서되 LPGA투어 선수 74명, KLPGA투어 선수 30명, 초청 선수 4명이 출전한다. 내년 대회부터는 컷오프가 있는 풀필드 대회로 바뀐다.30명이 출전하는 내년부터 KLPGA투어는 BMW 레이디스 챔피언십을 공식 대회로 인정, BMW 레이디스 챔피언십에서 받은 상금을 상금 랭킹에 포함하고 대상 포인트와 신인왕 포인트도 배정한다. 이에 따라 BMW 레이디스 챔피언십은 LPGA투어와 KLPGA투어 최정상급 선수들이 한자리에서 기량을 겨루는 무대가 됐다.이번 합의는 파국 직전에 극적으로 성사됐다. LPGA투어는 지난달 BMW 레이디스 챔피언십에는 한국 선수 10명만 출전시킬 수 있다는 최후통첩을 보냈고, KLPGA는 곧바로 협상 결렬 통보로 맞받았다. 그러나 앞서 16차례 협상에서 접점을 찾지 못했던 양측의 팽팽하던 입장은 단 2차례 추가 협의에서 합의 쪽으로 급물살을 탔다.우선 타이틀 스폰서인 BMW 코리아가 적극적으로 나섰다. 그동안 KLPGA와 LPGA투어 양쪽 협상에 거의 개입하지 않았던 BMW 그룹 코리아는 협상 결렬 국면에서 LPGA투어에 KLPGA 쪽 요구를 긍정적으로 검토하도록 강력하게 촉구했다.대회 상금과 운영비를 모두 대는 타이틀 스폰서를 무시할 수 없는 LPGA투어는 KLPGA투어 선수 출전을 여러 해에 걸쳐 단계적으로 확대하는 방안을 수정안으로 내놨다. KLPGA는 단계적 확대를 2년으로 줄이자는 역제안을 했다.협상은 또 막히는 듯했지만 KLPGA 김 회장이 특사 파견이라는 승부수를 띄웠다. 유럽에 머물던 케슬러 커미셔너에게 지인을 급파했다. 1200만원이 넘는 특사 파견 비용은 김 회장 호주머니에서 나왔다. 특사를 만난 케슬러 커미셔너는 김 회장의 정성과 끈기에 탄복했다. 아울러 한국 여자 골프의 경쟁력과 시장 현황, 잠재력을 확인하고 통 큰 결정을 내렸다.KLPGA투어 선수들에게 내주는 만큼 LPGA투어 선수들의 출전 몫은 줄어들고 컷 없던 대회가 컷 탈락하는 선수가 생기지만, KLPGA와 협력을 통해 양국 여자 골프의 동반 발전을 위해서 자신이 책임지고 선수회를 설득하기로 결단했다.지난해 3월 취임 때 국내 개최 LPGA투어 대회에 KLPGA투어 선수들이 출전할 수 있게 하겠다는 공약을 내걸었던 김 회장의 의지와 LPGA투어 케슬러 커미셔너의 결단, 그리고 대회 타이틀 스폰서인 BMW 그룹 코리아의 적극적인 협력과 조율 덕분에 성사된 극적 합의였다.KLPGA는 이번 합의로 소속 선수들의 해외 무대 진출에 발목을 잡는다며 지난 4년 동안 팬들에게 받았던 눈총에서 비로소 자유롭게 됐다. 또 소속 선수들에게 안방에서 LPGA투어 진출 기회를 제공할 수 있게 됐다. 그동안 한국 땅에서 세계랭킹 100위 이내 선수가 미국보다 더 많은 KLPGA투어 선수 없이 대회를 치렀던 LPGA투어는 BMW 레이디스 챔피언십의 경기 수준을 끌어올리는 수확을 얻었다.대회 타이틀 스폰서 BMW 코리아 역시 BMW 레이디스 챔피언십에 대한 골프 팬들의 주목도가 높아지면서 대회 흥행에 날개를 달았다.KLPGA와 LPGA투어가 앞으로도 긴밀한 소통을 통해 BMW 레이디스 챔피언십의 성공적인 개최와 여자골프의 발전을 위해 함께 노력하기로 뜻을 모은 만큼 KLPGA투어의 국제화와 LPGA투어의 세계화는 서로 보완적으로 발전할 전망이다.