[골프확대경] 반환점 돈 KLPGA … 김민솔 ·서교림 새로운 스타 등장에 뚜렷해진 세대교체 추세

세줄 요약 KLPGA투어 전반기는 김민솔과 서교림의 동반 부상으로 세대교체 흐름이 선명해졌다. 두 선수는 전반기 5승을 합작하며 상금과 대상 레이스를 주도했고, 20대 초반 선수들이 상위권을 장악했다. 하반기에는 체력전이 변수다. 김민솔·서교림 전반기 5승 합작, 세대교체 가속

20대 초반 선수 상위권 장악, 장타자 득세

하반기 4라운드·메이저 집중, 체력전 변수

이미지 확대 김민솔과 서교림이 지난 3월 전남 여수시에서 2006년 시즌 개막을 앞두고 열린 이벤트 대회 까르마·디오션컵 골프구단 대항전에서 동반 라운드를 준비하고 있다. 둘은 이번 시즌에 5승을 합작하며 상금과 대상 경쟁에서 1, 2위를 달리고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔과 서교림이 지난 3월 전남 여수시에서 2006년 시즌 개막을 앞두고 열린 이벤트 대회 까르마·디오션컵 골프구단 대항전에서 동반 라운드를 준비하고 있다. 둘은 이번 시즌에 5승을 합작하며 상금과 대상 경쟁에서 1, 2위를 달리고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 지난 12일 끝난 KLPGA투어 이번 시즌 15번째 대회 하이원 리조트 여자오픈에서 선수들이 코스를 이동하고 있다. KLPGA투어는 2주 동안 쉰 뒤 30일부터 15주 연속 대회를 치른다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일 끝난 KLPGA투어 이번 시즌 15번째 대회 하이원 리조트 여자오픈에서 선수들이 코스를 이동하고 있다. KLPGA투어는 2주 동안 쉰 뒤 30일부터 15주 연속 대회를 치른다. KLPGA 제공.

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2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 전반기 16개 대회를 마감하며 반환점을 돌았다.올해도 KLPGA투어 특유의 ‘화수분’ 구조가 다시 한번 입증됐다. 선배 세대가 해외 무대로 진출하거나 은퇴하면서 발생하는 빈자리를 새 얼굴이 곧바로 메우고, 투어의 흥행을 주도하는 긍정적인 선순환이 올해도 어김없이 이어졌다.올해 새로 등장한 새 얼굴은 김민솔과 서교림이다. 김민솔이 세 차례, 서교림은 두 차례 우승하며 둘은 전반기에만 5승을 합작했다. 상금과 대상 레이스 등 투어 주요 타이틀 부문에서 이들이 엎치락뒤치락하며 주도권을 쥐면서, 투어 전반의 흥행을 견인하는 강력한 라이벌 구도가 형성됐다.김민솔은 지난 2006년 신지애 이후 명맥이 끊겼던 ‘신인 신분 상금왕 및 대상 석권’이라는 진기록에 도전장을 내밀었다. 서교림은 우승 없는 이른바 ‘반쪽 신인왕’을 거친 뒤 상금왕과 대상을 동시에 차지했던 2017년 이정은의 길을 그대로 밟아가고 있다.주목해야 할 사실은 김민솔과 서교림 모두 실질적으로는 투어 2년 차라는 점이다. 김민솔은 규정상 올해 신인으로 분류되어 신인왕 경쟁에서 독주 체제를 굳히고 있으나, 지난해 이미 15경기를 치르며 2승을 거둔 사실상 2년 차 선수다. 프로 데뷔 2년 차 선수들이 겪게 되는 징크스인 이른바 ‘소포모어 증후군’은 이들에게서 찾아볼 수 없다.오히려 지난 시즌의 실전 경험을 바탕으로 KLPGA투어 특유의 까다로운 핀 위치와 코스 세팅에 완벽히 적응을 마친 모습이다.20대 초반 ‘젊은 피’의 절대적 강세 또한 전반기 KLPGA 투어의 특징이다. 상반기 종료 기준 상금랭킹 10걸은 김민솔과 서교림, 김시현(이상 2006년생), 유현조(2005년생), 고지원(2004년생), 김민선, 방신실, 이예원(이상 2003년생) 등 8명의 23세 이하 선수들로 채워졌다. 전예성(2001년생)까지 포함하면 톱10 중 9명이 25세 이하다. 10위 이내에서 가장 나이가 많은 선수라야 9위를 차지한 이다연(1997년생)일 정도로 투어 최상위권의 연령대가 급격히 낮아졌다.전반기 우승자들의 연령 분포 역시 마찬가지다. 해외 투어 소속으로 초청 출전해 2승을 수확한 김효주(31)를 제외하면, 나머지 우승자는 전원 20대다. KLPGA투어 소속 우승자 중 최고령이 28세 박민지일 만큼 투어의 세대교체는 이미 거스를 수 없는 대세다.장타자들의 득세 추세도 뚜렷하게 나타난다. 정교함을 앞세운 선수들이 우위를 점하던 흐름에서 벗어나, 코스 전장이 길어지고 세팅이 변하면서 장타력이 우승의 열쇠가 됐다. 장타 부문 2위에 올라 있는 김민솔을 필두로 서교림(5위), 방신실(6위), 유현조(14위), 김민선(15위), 김시현(20위) 등 투어를 대표하는 장타자들이 상금 랭킹 상위권을 점령했다. 실제로 전반기에 장타 순위 20위 이내 선수들이 합작한 우승만 8승에 달한다.외국인 선수가 KLPGA투어로 끌어들이는 관문인 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(IQT)를 거쳐 KLPGA 정규 투어 무대에 입성한 태국 선수들의 활약도 빼놓을 수 없는 포인트였다. 짜라위 분짠은 E1 채리티오픈에서 정상에 오르며 IQT 출신 외국인 첫 우승이라는 역사적인 이정표를 세웠다. 같은 IQT 출신인 빳차라쭈타 콩끄라판 역시 전반기 상금 랭킹 28위, 신인왕 레이스 2위를 기록하는 등 기복 없는 기량을 선보이며 투어에 성공적으로 연착륙했다는 평가를 받는다. 폐쇄적이던 투어 생태계가 점진적으로 개방되면서 나타난 의미 있는 결과다.짧은 정비 기간을 마친 KLPGA투어는 오는 30일 개막하는 오로라월드 챔피언십을 시작으로 다시 숨 가쁜 레이스를 시작한다. 하반기에도 전반기의 판도가 그대로 유지될지는 단언하기 어렵다.오로라 월드 챔피언십부터 시즌 최종전까지 15개 대회 가운데 11개가 나흘간 치러지는 4라운드 대회다. 게다가 3개의 메이저 대회를 비롯해 총상금 규모가 큰 특급 대회들이 하반기에 몰려 있다. 4라운드 대회는 나흘 내내 고도의 집중력과 샷 감각을 유지해야 하므로 체력 소모가 심하다. 강인한 체력과 집중력, 위기관리 능력이 하반기 판도 변화를 주도할 가장 핵심적인 열쇠가 될 전망이다. 전반기를 거침없이 지배했던 ‘어린 선수들의 패기’가 하반기의 가혹한 ‘체력전’을 어떻게 극복해 낼 것인지가 2026시즌 최종 승자를 결정지을 것이다.