李대통령 “연임할 생각 전혀 없어…개헌 통한 연임 헌법상 불가”

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李대통령 “연임할 생각 전혀 없어…개헌 통한 연임 헌법상 불가”

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-09-18 10:57
수정 2026-09-18 12:33
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李, 인선 논란에 “인사시스템 재점검”
“주권자인 국민 의사를 최대한 존중”

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이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스
이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스


이재명 대통령은 18일 “저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행된 기자회견에서 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며, 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 경로로 밝혔다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “그렇기에 연임하지 않겠다고 약속하라는 요구는 마치 제가 연임을 구상하다 포기하는 프레임을 만들려는 정치 공세라 생각했다”며 “그럼에도 이 기회에 다시 한번 확고하게 말씀드린다”고 강조했다. 야권의 집중 공세는 물론 여당 일각에서도 조속한 매듭을 요구해 온 ‘연임 개헌 논란’에 대해 직접 쐐기를 박은 것으로 풀이된다.



아울러 최근 개각 과정에서 불거진 논란과 관련해 공직 인사 검증 체계를 점검하겠다는 뜻도 내비쳤다. 이 대통령은 “인사 행정을 포함한 모든 국가 권력을 행사함에 있어 주권자인 국민의 의사를 최대한 존중하겠다”며 “차제에 인사 시스템도 재점검하겠다”고 말했다. 최근 잇단 인사 잡음으로 민심이 악화한 상황을 고려해 인사 쇄신 의지를 피력한 것으로 해석된다.
강동용 기자
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