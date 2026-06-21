작년 무관 신인왕 서교림, 2주 만에 또 우승…“벌써 2승, 목표는 다승왕” [권훈의 골프 확대경]

세줄 요약 서교림이 KLPGA 더헤븐 마스터즈에서 2언더파 70타, 합계 16언더파 200타로 우승했다. 지난 7일 첫 우승 뒤 14일 만에 시즌 2승을 올리며 대상 포인트 1위와 상금랭킹 2위도 되찾았다. 서교림, 14일 만에 시즌 두 번째 우승

대상 포인트 1위·상금랭킹 2위 탈환

장은수 추격 뿌리치고 와이어 투 와이어

이미지 확대 서교림이 21일 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 끝난 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 최종 라운드 2번 홀 페어웨이에서 아이언 샷을 하고 있다. 서교림은 이날 2타를 줄여 최종합계 16언더파 200타로 우승했다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 서교림이 21일 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 끝난 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 최종 라운드 2번 홀 페어웨이에서 아이언 샷을 하고 있다. 서교림은 이날 2타를 줄여 최종합계 16언더파 200타로 우승했다. KLPGA 제공

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지난해 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 우승 없이 신인왕에 올라 ‘반쪽 신인왕’ 신세였던 서교림이 2년차인 올해는 상반기에 벌써 두 차례 정상에 오르며 새로운 강자로 우뚝 섰다.서교림은 21일 경기 안산시 더헤븐CC(파72)에서 끝난 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈(총상금 10억원) 최종 라운드에서 2언더파 70타를 쳐 최종 합계 16언더파 200타로 우승했다. 지난 7일 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 생애 첫 우승을 거둔 지 불과 14일 만에 일군 두 번째 우승이다.데뷔 이후 첫 우승할 때까진 42경기나 치렀지만 두 번째 우승은 3경기 만에 따낸 서교림은 김민솔에 이어 이번 두 번째로 시즌 2승 고지를 밟았다. 지난주 시즌 첫 번째 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈에서 컷 탈락한 충격에서 빠르게 벗어난 서교림은 지난주 김민솔에 내줬던 대상 포인트 1위도 탈환했다.우승 상금 1억 8000만원을 받은 서교림은 3위로 밀렸던 상금랭킹을 2위(7억 1574만원)로 끌어 올렸다. 이번 시즌 상금 7억원을 넘어선 선수는 김민솔에 이어 서교림이 두 번째다. 공동 34위(5언더파 211타)에 오른 김민솔은 상금랭킹 1위(7억 8309만원)를 지켰다. 이로써 KLPGA는 서교림과 김민솔의 양강 구도가 형성되고 있다.데뷔 이후 최종 라운드 챔피언조에서 다섯 번 경기를 치른 서교림은 앞서 세 번은 모두 준우승에 그쳤지만, 최근 두 번은 모두 우승으로 마무리 지어 뒷심 부족 현상도 완벽하게 치유했다. 서교림은 1라운드부터 최종 라운드까지 내내 선두를 달린 끝에 와이어 투 와이어 우승까지 이뤄 기쁨이 더했다.서교림은 “이렇게 빨리 시즌 2승을 할 줄 몰랐다. 이번 시즌 목표는 원래 다승왕이었다. 4승은 해야 다승왕을 할 수 있을 것 같다. 다승왕을 한다면 대상이나 상금왕도 따라오지 않을까 싶다”고 말했다.3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 서교림은 장은수의 맹추격에 진땀을 흘려야 했다. 2, 3번 홀 연속 버디를 잡아낸 장은수는 3번 홀(파4)에서 1타를 잃은 서교림을 1타 차로 따라붙었다. 서교림은 6번 홀(파5) 버디로 2타 차로 벌렸지만 11번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 터무니없이 홀에서 먼 곳에 떨군 탓에 3퍼트 보기를 하면서 위기를 자초했다.장은수는 12번 홀(파3)에서 4m 버디 퍼트를 떨궈 이날 처음으로 공동 선두에 올라섰다. 하지만 장은수가 13번 홀(파4)에서 티샷을 벙커에 빠트린 탓에 1타를 잃은 덕에 단독 선두를 되찾은 서교림은 15번(파3), 16번 홀(파4) 연속 버디를 잡아내며 승부를 갈랐다. 3타 차 넉넉한 리드를 잡은 서교림은 남은 2개 홀을 파로 막아내 17번 홀(파4)에서 버디를 잡아낸 장은수를 2타 차로 따돌렸다.2017년 신인왕에 올랐지만 우승 한 번 없이 10년 동안 2차례나 시드를 잃었다 다시 따기를 반복하면서 긴 부진에 허덕였던 장은수는 역전 우승은 이루지 못했지만 3타를 줄인 끝에 값진 준우승(14언더파 202타)으로 재기를 알렸다.