선관위 특검 지명 임박… 용지 부족·통계 조작·외유 논란 파헤친다

채해병 특검과 비슷한 규모

최장 170일·최대 166명 가능

이미지 확대 14일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하기 위한 ‘선거관리위원회 특검’ 국민추천위원회 회의에서 김용관 위원장을 비롯한 위원들이 자료를 검토하고 있다. 2026.8.14

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 14일 국회 의원회관에서 열린 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하기 위한 ‘선거관리위원회 특검’ 국민추천위원회 회의에서 김용관 위원장을 비롯한 위원들이 자료를 검토하고 있다. 2026.8.14

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세줄 요약 선관위 특검 후보가 2명으로 압축되며 조만간 출범한다. 특검은 지방선거 투표용지 부족 사태와 투표율·선거통계 조작 의혹, 외유성 출장과 운영 비리까지 11개 사건을 수사할 예정이다. 특검 후보 2명 압축, 조만간 출범

투표용지 부족·통계 조작 의혹 수사

외유성 출장·운영 비리까지 확대

2026-08-18 6면

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사할 선거관리위원회 특별검사 후보자가 2명으로 압축되면서 조만간 특검팀이 출범한다. 선관위 특검은 투표용지를 유권자 수의 50%만 인쇄하게 된 경위와 투표율 조작, 외유성 출장 의혹 등을 집중적으로 들여다볼 전망이다.17일 법조계에 따르면 선관위 특검 국민추천위원회는 지난 14일 이태한(사법연수원 23기) 전 서울남부지검 부장검사와 이혁(20기) 전 서울고검 검사 2명을 특검 후보자로 추천했다. 이재명 대통령은 특검법에 따라 추천서를 받은 날부터 3일 이내에 1명을 임명해야 한다. 임명하지 않으면 두 후보 중 연장자(이혁 검사)가 특검으로 임명된다.선관위 특검은 준비기간 20일을 포함해 최장 170일간 수사할 수 있다. 수사팀은 특검보 5명, 파견검사 20명, 특별수사관 70명, 파견공무원 70명 등 최대 166명으로 꾸릴 수 있다. 채해병 특검(특검보 4명·파견검사 20명)과 비슷한 규모다. 수사 대상은 ▲지방선거 투표용지 부족 사태 ▲투표율 집계·선거통계 조작 의혹 ▲투표용지 관리 및 선관위의 사고 은폐 의혹 ▲선관위 운영 비리 등 11개 사건과 수사 과정에서 인지한 사건이다.특검은 투표용지가 유권자의 50%만 인쇄된 경위와 당일 부족 사태에 대한 선관위 대응을 집중 수사할 전망이다. 인쇄 물량을 축소하는 과정에서 투표용지 부족에 대한 우려가 제기됐는지, 선거 당일 용지 부족 상황을 보고받고도 적절한 조치를 취했는지가 핵심이다.검경 합동수사본부는 지난 두 달간 ‘기초 작업’을 마쳤다. 투표 통계조작 의혹은 수사가 상당 부분 진행된 상태다. 합수본은 지방선관위뿐만 아니라 중앙선관위가 이 과정에 관여한 정황을 포착하고, 선거 종료 후 투표자 수가 수정된 것으로 의심되는 사례도 확인했다. 노태악 전 중앙선관위원장의 외유성 출장 의혹, 투표용지 부족도 기초 조사를 마무리한 상태다. 합수본은 지난 14일 중앙선관위와 서울시·경기도선관위, 입찰 참여업체 등을 압수수색하며 전직 선관위 간부 가족 업체에 대한 ‘일감 몰아주기’ 의혹 수사도 착수했다.