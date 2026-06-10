[골프확대경] KLPGA투어 최다승 캐디는 24승 전병권 씨

세줄 요약 서교림이 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 생애 첫 우승을 거두며 눈길을 끌었다. 그 뒤에는 작년부터 호흡을 맞춘 캐디 전병권 씨가 있었고, 그는 “하던대로 하자”는 말로 긴장을 덜어줬다. 전 씨는 이번 우승으로 KLPGA투어 최다인 24승을 기록했다. 서교림, 셀트리온 퀸즈 마스터즈 첫 우승

전병권 캐디, 긴장 완화와 멘털 조력

KLPGA투어 캐디 최다 24승 기록

이미지 확대 서교림과 캐디 전병권 씨가 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈 우승을 확정짓고 손을 마주치며 기뻐하고 있다. 전 씨는 작년 8월부터 서교림의 백을 메고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림과 캐디 전병권 씨가 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈 우승을 확정짓고 손을 마주치며 기뻐하고 있다. 전 씨는 작년 8월부터 서교림의 백을 메고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 서교림과 전병권 씨가 셀트리온 퀸즈 마스터즈 우승 트로피를 들고 기념 사진을 찍고 았다. 전 씨는 이런 우승 기념 사진을 24번 찍었다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림과 전병권 씨가 셀트리온 퀸즈 마스터즈 우승 트로피를 들고 기념 사진을 찍고 았다. 전 씨는 이런 우승 기념 사진을 24번 찍었다. KLPGA 제공.

이미지 확대 타이거 우즈와 캐디 스티브 윌리엄스가 2010년 마스터스 3라운드 때 코스 공략을 논의하고 있다. 윌리엄스는 우즈와 무려 63승을 합작했다. 닫기 이미지 확대 보기 타이거 우즈와 캐디 스티브 윌리엄스가 2010년 마스터스 3라운드 때 코스 공략을 논의하고 있다. 윌리엄스는 우즈와 무려 63승을 합작했다.

이미지 확대 2021년 도쿄올림픽 여자골프 경기에서 박인비가 1번 홀에서 캐디 브래드 비처에게 클럽을 건네받고 있다. 박인비는 LPGA투어 21승을 모두 비처의 도움을 받아 이뤘다. 올림픽사진공동취재단. 닫기 이미지 확대 보기 2021년 도쿄올림픽 여자골프 경기에서 박인비가 1번 홀에서 캐디 브래드 비처에게 클럽을 건네받고 있다. 박인비는 LPGA투어 21승을 모두 비처의 도움을 받아 이뤘다. 올림픽사진공동취재단.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 2년차 서교림은 지난 7일 강원 원주시 성문안CC(파72)에서 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈 최종 라운드에 챔피언조로 경기에 나섰다.서교림은 이번이 네번째 최종일 챔피언조 경기였다. 앞서 세번 챔피언조 경기에서는 모두 준우승에 그쳤던 서교림이 받은 압박감은 말로 표현하기 힘들만큼 컸다.서교림은 마지막 18번 홀(파5)에서 2m 남짓 우승 퍼트를 넣어야 하는 극도의 긴장감을 이겨내고 챔피언이 됐다.서교림의 생애 첫 우승 순간에는 그림자 조력자가 있었다.작년 8월부터 서교림의 캐디로 일하고 있는 전병권 씨다. 그는 최종 라운드 내내 서교림의 긴장을 풀어주고 평소의 경기력을 발휘할 수 있도록 도왔다.그가 이날 서교림에게 가장 많이 한 말은 “하던대로 하자”였다. 그리고 “땅 말고 하늘을 보라”는 조언도 했다고 한다.관행대로 서교림과 함께 우승 트로피를 든 전병권 씨는 KLPGA투어에서 이번 우승으로 무려 24번 트로피 사진을 남겼다. KLPGA투어에서 전 씨보다 더 많은 우승을 맛본 캐디는 없다.김효주가 KLPGA투어에서 뛸 때 캐디를 맡아 캐디 수입 연간 1억원을 처음 돌파했던 서정우 씨가 20번 우승했고, 서희경과 오지현, 김해림의 백을 메고 17번 우승한 최희창 씨가 그 뒤를 잇고 있지만 전 씨가 압도적이다.전 씨가 서정우 씨나 최희창 씨와 다른 점은 특정 선수와 인연을 오래 이어갔다는 사실이다.그는 이정은의 6번 우승을 도욌고, 박민지가 이룬 20승 가운데 17승을 함께 했다.하지만 전 씨도 타이거 우즈(미국)의 백을 메고 미국프로골프(PGA)투어에서 63승을 합작한 스티브 윌리엄스에 비하면 한참 멀었다.25년 동안 필 미컬슨(미국)의 캐디로 살았던 짐 메케이도 PGA투어에서 41번이나 미컬슨과 우승 트로피를 들었다.안니카 소렌스탐(스웨덴)의 캐디 테리 맥나마라는 소렌스탐의 미국여자프로골프(LPGA)투어 72승 가운데 40승을 합작했다.박인비는 LPGA 투어에서 거둔 21번의 우승을 모두 브래드 비처라는 단 한명의 캐디와 이뤄냈다.한번 고용한 캐디와 오랫동안 호흡을 맞춘 선수들과 달리 캐디를 수시로 바꾸고도 위대한 업적을 남긴 선수도 많다.LPGA투어 23승을 포함해 올림픽 금메달까지 따 최연소로 명예의 전당에 오른 리디아 고(뉴질랜드)의 백을 멨던 캐디는 20명 안팎에 이른다. 정확한 숫자를 세기가 어려울만큼 캐디 교체가 잦았다.데뷔 시즌 때 8번이나 캐디를 바꿨던 리디아 고는 신인왕 수상 소감을 밝히는 연설에서 “여러분, 이제부터가 가장 재미있는 부분인데요. 저는 스콧, 마크, 스티브, (또 다른) 스티브, 도밍고, 플러프, 그렉, 제이슨에게 감사를 전하고 싶습니다”라고 말해 폭소를 자아내기도 했다. 다들 그해 자신이 고용했다가 해고했던 캐디 이름이었다.PGA투어에서 34승을 올린 비제이 싱(피지)도 리디아 고만큼 캐디를 수시로 해고하고 다른 캐디를 고용한 것으로 유명했다. 다만 리디아 고와 달리 싱은 해고보다는 캐디가 제발로 나간 적이 더 많다는 점이 다르다. 싱은 캐디들이 보좌하기 몹시 힘든 성격과 경기 스타일이었다.그렇다면 선수의 우승에 캐디의 지분을 얼마나 될까.캐디의 우승 기여도는 선수와 상황에 따라 천차만별이다. 어떤 경우엔 90% 이상, 어떤 경우엔 10% 이하일 수 있다는 게 전문가들은 견해다.2006년부터 하계 올림픽에 골프 종목이 포함된 뒤 일부 선수는 메달을 딴 선수 캐디도 메달을 받아야 한다는 주장이 제기되기도 했다. 그만큼 역할이 크다는 주장이다. 그러나 다른 종목에서 코치가 메달을 받지 않는 것처럼 캐디한테 메달을 줄 수는 없다는 반론도 나왔다.다만 모든 플레이의 결과는 온전히 선수 몫이다. 캐디가 조언해도 받아들일지 말지도 전적으로 선수에게 달렸다.분명한 건 선수의 경기력을 더 끌어 올리는 좋은 캐디, 훌륭한 캐디는 분명히 존재한다는 사실이다.많은 캐디가 훌륭한 캐디가 되려고 노력한다. 서교림의 우승을 도운 전병권 씨는 한국프로골프(KPGA) 회원인 프로 골퍼이면서 스포츠 심리학을 공부했고 비시즌 때는 체력 훈련을 따로 한다.물론 다른 캐디들도 전 씨만큼 공부하고 노력한다. PGA 회원도 여럿이다. KLPGA투어 상금 규모가 커지고 위상이 높아지면서 좋은 캐디, 훌륭한 캐디 자원도 풍부해졌다.많은 스타 선수가 떴다가 사라지고, 새로운 스타가 등장하는 KLPGA투어 무대에서 캐디의 역할도 유심히 지켜볼 일이다.