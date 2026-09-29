안세영, 아시안게임 배드민턴 女단식 사상 첫 2연패 ‘위업’

이미지 확대 배드민턴 안세영, 여자 단식 2연패 성공 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배드민턴 안세영, 여자 단식 2연패 성공 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

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배드민턴 ‘역대 최강·세계 최강’ 안세영(삼성생명)이 아시안게임 역사상 최초로 배드민턴 여자 단식 2연패를 달성했다.안세영은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 세계랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)를 2-0(21-17 21-9)으로 격파했다.2022 항저우 대회 금메달리스트 무적 안세영은 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다.또 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 믿기 힘든 승률 행진을 이어갔다.