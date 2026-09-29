‘DMZ 폭발사고’ 긴급 현안 질의·이어진 예산 논의...오늘 국회는?

세줄 요약 국회에서는 DMZ 폭발사고 긴급 현안질의가 열려 북한 소행 가능성과 정부 대응이 도마에 올랐다. 동시에 미래대응기금 신설을 둘러싼 지방교부세 감소 우려와 서울 예산정책협의회, 농해수위 법안 심사도 이어졌다. DMZ 폭발사고 긴급 현안질의, 책임 공방

미래대응기금 신설 논의, 지방교부세 우려

서울 예산협의회·농해수위 법안 심사 병행

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표와 윤호중 행정안전부 장관을 비롯한 전국 시도지사와 당정 관계자들이 29일 국회 의원회관에서 열린 미래대응기금 관련 당정협의회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표와 윤호중 행정안전부 장관을 비롯한 전국 시도지사와 당정 관계자들이 29일 국회 의원회관에서 열린 미래대응기금 관련 당정협의회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

이미지 확대 정점식 국민의힘 원내대표가 29일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정점식 국민의힘 원내대표가 29일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

이미지 확대 김민석 더불어민주당 당 대표가 29일 국회에서 열린 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회에서 서울시당 위원장인 김영배 의원과 대화하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 당 대표가 29일 국회에서 열린 2026 더불어민주당 서울 예산정책협의회에서 서울시당 위원장인 김영배 의원과 대화하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

이미지 확대 29일 국회 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회에서 소위원장인 윤준병 더불어민주당 의원이 개의를 선언하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 29일 국회 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회에서 소위원장인 윤준병 더불어민주당 의원이 개의를 선언하고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

이미지 확대 강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. 2026.9.29 홍윤기 기자

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김민석 더불어민주당 대표와 윤호중 행정안전부 장관을 비롯한 전국 시도지사와 당정 관계자들이 29일 국회 의원회관에서 미래대응기금 관련 당정협의회를 열었다.정부는 내년도 예산안에 162조원 규모의 미래대응기금을 신설하기로 했다. 지방자치단체에서는 반도체 세수 증가로 내년 지방교부세 규모가 늘어날 것으로 기대했지만, 미래대응기금 신설로 지방교부세가 줄어들 수 있다는 우려가 나오고 있다.정점식 국민의힘 원내대표가 29일 합동참모본부의 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 1차 합동 현장조사 발표를 비판했다.정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “북한의 도발 행위가 사실상 확실히 드러났다”며 합참이 북한 소행이 아닐 가능성을 열어둔 데 대해 “아직도 대북 저자세를 유지하고 있는 것으로 보여 상당히 아쉽다”고 말했다.이어 “국가 안보에 관한 사안인 만큼 신속하게 결론을 내릴 것을 요구한다”고 촉구했다.김민석 더불어민주당 대표가 29일 국회에서 서울 예산정책협의회를 열고 서울시민의 삶을 개선하기 위해 오세훈 서울시장과 협력할 뜻을 밝혔다.김 대표는 이날 “무조건 오세훈 시정을 반대하거나 어렵게 하는 것이 아니라 필요한 부분은 시민 편에서 도움이 되게 하는 성숙한 입장과 자세를 취하는 것이 민주당의 자세”라고 말했다.국회 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회가 29일 국회에서 농어업인 지원과 농협 개혁을 위한 법안 심사에 착수했다.윤준병 소위원장 주재로 열린 이날 회의에서는 ‘자유무역협정(FTA) 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 일부개정법률안’과 ‘농업협동조합법 일부개정법률안’ 등이 안건으로 상정됐다.강신철 국방부 장관이 29일 국회에서 열린 국방위원회 긴급현안질의에서 서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발 사고에 대한 입장을 밝혔다.강 장관은 사고 원인이 북한군 지뢰로 추정되는 데 대해 “정전협정 위반은 명백하다”며 “책임이 북한에 있기 때문에 상응하는 조치를 단계적으로 시행해 나가겠다”고 말했다.