꿈의 59타!…LPGA서 딱 한 번, KLPGA도 나올까[권훈의 골프 확대경]

‘59타의 여인’ 기다리는 KLPGA

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-02-26 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 2011년 북한 김정일 국방위원장이 사망하자 당시 외신들은 북한 매체를 인용해 그가 1994년 평양 골프장에서 ‘38언더파 34타’를 쳤다는 황당한 선전을 소개했다. 11개 홀에서 홀인원을 했고, 18개 홀에서 가장 나쁜 스코어가 버디였다는 것이다.2004년 이곳 평양 골프장에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 특설 대회 평양 오픈에서 송보배는 이틀 합계 7언더파로 우승했다. 첫날 5언더파 67타, 둘째날 2언더파 70타를 쳤다. 송보배는 “페어웨이가 좁고 전략적인 공략이 필요한 까다로운 코스”라고 말했다. 송보배의 스코어와 증언을 고려하면 김정일 위원장의 38언더파 34타는 터무니없는 스코어라는 얘기다.그렇다면 현실적으로 실현 가능한 꿈의 골프 스코어는 몇 타일까? 스웨덴 국가대표팀 코치 출신 피아 닐슨은 ‘비전54 프로젝트’를 창설했다. 그는 완벽한 골프는 18홀 모두 버디를 잡는 것이라고 설파했다. 18홀 모두 버디를 잡아내 54타를 치는 게 골프의 목표가 되어야 한다는 주장이다. 18홀 가운데 어려운 홀도 있고, 쉬운 홀도 있는데 아무리 어려워도 버디는 나온다. 그러니 모든 홀 버디는 이론상 가능하다. 물론 아직 18홀 모두 버디를 잡아내 54타를 친 사례는 프로 골프 대회에서는 아직 없다. 그렇다고 해서 ‘비전54 프로젝트’의 목표인 18홀 54타가 마냥 실현될 수 없는 꿈이라고 하기는 힘들다.닐슨의 영향 아래 여자 골프 세계 최고 선수가 된 안니카 소렌스탐(스웨덴)은 18홀 59타를 친 적이 있다. 소렌스탐은 2002년 미국애리조나주 피닉스 문밸리골프장(파72)에서 열린 LPGA투어 스탠더드레지스터핑 2라운드에서 보기 없이 13개의 버디를 잡아내 13언더파 59타를 쳤다. 여자 골프 사상 처음으로 기록한 60타 미만 타수였다.소렌스탐이 59타를 친 이후 작년까지 23년 동안 두 번째 59타는 나오지 않았다. 소렌스탐이 59타를 치기 전에 이미 3명이 59타를 쳤던 미국프로골프(PGA)투어에서는 이후에도 12차례나 60타 미만 스코어가 나온 것과 비교하면 의아할 정도다. 심지어 PGA투어에서는 짐 퓨릭이 58타도 쳤다.여자 골프 대회가 열리는 코스 전장이 길어지고 난도가 높아지면서 60타 미만 타수가 나오기 힘들어졌다고 전문가들은 보고 있다.그러나 최근 들어 여자 선수들의 장타력이 눈부시게 증대하고 전반적인 경기력이 크게 향상되면서 두번째 59타에 대한 기대감도 올라오는 중이다.아닌게 아니라 지난 2024년 린네아 스트롬(스웨덴)과 루시 리(미국)이 60타를 적어내는 등 최근 59타에 거의 근접한 타수를 치는 사례가 잦아졌다.18홀 60타도 LPGA투어에서 7번 밖에 없었던 대기록이기도 하다.지난 20일 LPGA투어 혼다 LPGA 타일랜드 2라운드에서 이소미는 11언더파 61타를 쳐 눈길을 끌었는데, 11번 홀까지 9타를 줄였기에 현장에서는 59타 가능성에 술렁였다고 한다. 나머지 7개 홀에서 2타 밖에 줄이지 못해 대기록에는 이르지 못했지만 이소미는 개인 18홀 최소타, 이른바 라이프 베스트 스코어를 써내고 활짝 웃었다. 작년에도 이 대회 4라운드에서 이와이 아키에(일본)가 11언더파 61타를 쳤다.한국여자프로골프(KLPGA)투어에서도 59타가 나올 수 있을까. 쉽지는 않겠지만, 가능성은 있다. 한국에서도 60타는 두 번이나 나왔기에 59타도 얼마든지 가능하다고 전문가들은 기대한다. KLPGA투어 첫 번째 60타는 2017년 이정은이 OK저축은행 박세리 인비테이셔널 2라운드에서 써냈다. 이글 1개에 버디 10개를 잡아내고 보기는 하나도 없는 거의 완벽에 가까운 경기였다.두 번째 60타는 전예성이 2024년 KLPGA 챔피언 4라운드에서 때려냈다. 전예성은 보기 없이 버디만 12개를 쓸어담았다. 공교롭게도 두 기록 모두 경기 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 나왔다. 레이크우드 컨트리클럽은 KLPGA투어 대회 단골 개최 코스다. 선수들에게는 낯이 익어 편한 곳이다.올해 KLPGA투어 역시 낯익은 단골 코스에서 많은 대회를 치른다. 머지않아 KLPGA﻿에서도 ‘59타의 여인’이 탄생하기를 기대해 본다.