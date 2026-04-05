천안 백석자율방범대 ‘전국 최고’…베트스 10 선정

이미지 확대 ‘2025년 하반기 베스트 자율방범대’로 선정된 천안서북경찰서 백석자율방범대 대원들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 백석자율방범대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2025년 하반기 베스트 자율방범대’로 선정된 천안서북경찰서 백석자율방범대 대원들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 백석자율방범대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남경찰청은 범죄 예방 활동 등이 뛰어난 ‘2025년 하반기 베스트 자율방범대’로 천안서북경찰서 백석자율방범대가 선정됐다고 5일 밝혔다.지역 주민 28명으로 구성된 백석자율방범대는 10여 명이 차량과 도보를 이용해 월요일부터 금요일 오후 8시~11시까지 지역 순찰 활동을 펼치고 있다.이들은 지난해 10월쯤 순찰 활동 중 아이가 납치됐다고 도움을 요청한 50대 여성이 돈을 송금하기 전 경찰과의 연결 등 발빠른 대처로 보이스피싱 피해를 막았다.경찰청은 전국 4528개 자율방범대를 대상으로 상하반기 두 차례 범죄 예방 활동과 우수 성과 등을 종합해 10개 자율방범대를 선정하고 있다.