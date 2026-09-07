[사고] 산업 혁신으로 여는 전북 인구 대전환

본사 주최 9월 10일 ‘2026 서울신문 전북 인구포럼’

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세줄 요약 서울신문사가 9월 10일 전북특별자치도청에서 ‘2026 서울신문 전북 인구포럼’을 개최한다. 첨단산업으로 일자리를 만들고 미래 교육을 바꾸며, 지역 문화와 귀농·귀촌 모델을 함께 묶어 ‘산업-교육문화-정주’로 이어지는 인구 대전환 해법을 모색한다. 전북 인구 대전환 포럼 개최 발표

첨단산업·교육·문화·정주 해법 논의

귀농귀촌 모델 포함한 실질 대책 모색

2026-09-07 2면

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서울신문사는 9월 10일 ‘산업 혁신으로 여는 전북 인구 대전환’을 주제로 ‘2026 서울신문 전북 인구포럼’을 개최합니다. 첨단산업을 통한 일자리 창출과 미래 교육 혁신, 매력적인 지역 문화와 귀농·귀촌 모델을 아우르며 ‘산업-교육문화-정주’로 이어지는 실질적인 인구 정책 해법을 논하고자 합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.■일시:2026년 9월 10일(목) 14:00~17:00■장소:전북특별자치도청 4층 대회의실■주최/주관:서울신문사 / 한반도미래인구연구원■문의:02-2000-9365(서울신문 ESG위원회)■홈페이지:http://www.spforum.kr/