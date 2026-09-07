[사고] 산업 혁신으로 여는 전북 인구 대전환

본사 주최 9월 10일 ‘2026 서울신문 전북 인구포럼’서울신문사는 9월 10일 ‘산업 혁신으로 여는 전북 인구 대전환’을 주제로 ‘2026 서울신문 전북 인구포럼’을 개최합니다. 첨단산업을 통한 일자리 창출과 미래 교육 혁신, 매력적인 지역 문화와 귀농·귀촌 모델을 아우르며 ‘산업-교육문화-정주’로 이어지는 실질적인 인구 정책 해법을 논하고자 합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
■일시:2026년 9월 10일(목) 14:00~17:00
■장소:전북특별자치도청 4층 대회의실
■주최/주관:서울신문사 / 한반도미래인구연구원
■문의:02-2000-9365(서울신문 ESG위원회)
■홈페이지:http://www.spforum.kr/
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세줄 요약
- 전북 인구 대전환 포럼 개최 발표
- 첨단산업·교육·문화·정주 해법 논의
- 귀농귀촌 모델 포함한 실질 대책 모색
2026-09-07 2면
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