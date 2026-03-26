호반그룹-서울대학교 아카데미 MOU 체결식 [K-과학인재 아카데미 비전선포식]

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김대헌(왼쪽 두번째) 호반그룹 기획총괄사장과 K-과학인재 심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 호반그룹·서울대 MOU 체결식을 갖고 있다. 왼쪽부터 김선규 호반그룹 회장, 김 사장, 윤 교수, 유홍림 서울대학교 총장. 2026.3.26 홍윤기 기자
김대헌(왼쪽 두번째) 호반그룹 기획총괄사장과 K-과학인재 심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 호반그룹·서울대 MOU 체결식을 갖고 있다. 왼쪽부터 김선규 호반그룹 회장, 김 사장, 윤 교수, 유홍림 서울대학교 총장.
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김대헌(왼쪽) 호반그룹 기획총괄사장과 K-과학인재 심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 호반그룹·서울대 MOU 체결식을 갖고 있다. 2026.3.26 이지훈 기자
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호반그룹과 MOU를 체결한 대학은?