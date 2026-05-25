“검은 반도체에 600억 베팅” 생산적 금융 뜬다[생산적 금융 설계도 1회]

<1> 왜 지금, 생산적 금융이 필요한가

이미지 확대 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 흰 물살을 일으키며 김발 사이를 지나고 있다. 이날 채취된 물김은 건조·선별 과정을 거쳐 조미김과 김스낵 등으로 가공돼 수출된다. 금융사가 어민들에게 돈을 빌려주는 데 그치지 않고, 직접 공장과 브랜드·수출망에 투자해 김 산업 자체를 키우는 생산적 금융의 실천 사례다. 해남 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 흰 물살을 일으키며 김발 사이를 지나고 있다. 이날 채취된 물김은 건조·선별 과정을 거쳐 조미김과 김스낵 등으로 가공돼 수출된다. 금융사가 어민들에게 돈을 빌려주는 데 그치지 않고, 직접 공장과 브랜드·수출망에 투자해 김 산업 자체를 키우는 생산적 금융의 실천 사례다. 해남 이지훈 기자

이미지 확대 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 스티로폼 부표 사이를 지나며 물김 채취 작업을 진행하고 있다. 해남 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 스티로폼 부표 사이를 지나며 물김 채취 작업을 진행하고 있다. 해남 이지훈 기자

이미지 확대 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 김발 사이를 지나며 물김을 채취하고 있다. 해남 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김 채취선이 지난달 19일 새벽 전남 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 김발 사이를 지나며 물김을 채취하고 있다. 해남 이지훈 기자

이미지 확대 해남군수협 어란위판장에서 지난달 19일 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 채취한 물김에 대한 위판을 진행하고 있다. 해남 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 해남군수협 어란위판장에서 지난달 19일 해남군 어란진항 인근 해상 김 양식장에서 채취한 물김에 대한 위판을 진행하고 있다. 해남 이지훈 기자

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세줄 요약 전남 해남에서 건진 물김이 위판장에서 끝나지 않고 조미김과 김스낵으로 가공돼 미국·중국·동남아로 수출됐다. 수협과 오리온은 600억원을 투입해 공장과 브랜드, 유통망까지 키우며 대출 중심 금융을 산업 투자로 바꾸고 있다. 해남 물김, 위판 넘어 가공·수출로 확장

수협·오리온 600억원 출자, 합작법인 설립

대출 중심 수산금융, 산업 투자로 전환

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“오늘 건진 김이 미국 과자봉지로 들어간당께.”지난달 19일 새벽 4시 전남 해남군 송지면 어란진항. 새벽어둠이 채 걷히지 않은 부두에서 김윤식 해남군수협 어란어촌계장이 채취선 ‘현구호’의 밧줄을 풀며 말했다. 비린 바다 냄새와 젖은 밧줄 냄새가 뒤섞인 항구에서는 출항을 준비하는 배들의 엔진 소리가 연신 울렸다.“예전엔 그냥 물김 팔고 끝이었제. 이제는 (김이) 공장 가고, 수출하고, 어촌 키우는 밑천도 되부러.”배가 항구를 벗어나자 어불도 인근 바다 위로 김발 수백 줄이 보였다. 스티로폼 부표 사이로 110m 안팎 김발이 끝도 없이 이어졌다. 이날 바다에 나온 채취선은 모두 11척. 이날은 어란마을의 올해 마지막 물김 채취 날이었다.채취기가 돌아가면서 굉음과 함께 검은 물김 조각이 사방으로 튀었다. 회전 칼날이 김발을 스치는 순간 바닷물이 한꺼번에 솟구쳤다. “줄 맞아불면 크게 다쳐!” 김 계장이 소리쳤다. 선원들은 장갑 낀 손으로 남은 김을 긁어모아 자루에 눌러 담았다.물김 한 자루는 약 120㎏. 배 한 척을 채우면 1.5t 안팎이 된다. 4시간 가까이 이어진 작업 끝에 채취선들은 물김을 가득 싣고 다시 어란진항으로 돌아왔다.오전 11시. 해남군수협 어란위판장에서는 호각 소리와 함께 마지막 위판(수협 등이 수산물을 대신 판매하는 위탁판매)이 시작됐다. “2026년도산 마지막 위판 시작합니다.” 경매사가 외치자 도매상들이 가격을 불렀다. 이날 최고가는 김자훈 선장의 물김으로 자루당 24만 1500원이었다. 김 선장은 “값이 괜찮게 나오면 고생한 거 싹 잊어부러”라며 웃었다.예전 같으면 위판장에서 거래가 다 끝났다. 하지만 이제 김 한 자루의 여정은 여기서 멈추지 않는다. 위판이 끝난 물김 자루들은 공장으로 향한다. 세척과 건조, 선별을 거쳐 조미김과 김스낵으로 가공된 뒤 해외 마트 진열대로 올라간다. 미국과 중국, 동남아 소비자들이 집어 드는 ‘K김’의 출발점이다.수협중앙회(수협)가 최근 오리온과 손잡고 K김 사업에 총 600억원을 투자한 이유도 여기에 있다. 수협과 오리온은 지난해 300억원씩 출자해 합작법인 ‘오리온수협’을 설립했다. 단순히 어민들에게 돈을 빌려주는 데 그치지 않고, 직접 공장과 브랜드·수출망에 투자해 김 산업 자체를 키우겠다는 승부수다.김은 이제 ‘검은 반도체’로 불린다. 수출이 급증하면서다. 어란지점을 포함한 해남 관내 물김 위판장 6곳의 올해 위판 물량은 48만 7936포대. 전년보다 13.7% 줄었지만 거래 금액은 1046억 3643만원으로 외려 26.3% 늘었다. 물량보다 부가가치가 더 커진 까닭이다.돈의 흐름도 달라지고 있다. 과거 수산 금융은 어민에게 운영자금을 빌려주는 ‘대출 금융’에 가까웠다. 하지만 지금 수협은 김 공장 설립에 직접 투자하고, Sh수협은행은 신설 법인에 외화 한도를 열어 수출 자금을 지원한다. 완성된 제품은 오리온의 글로벌 유통망을 타고 해외로 팔린다. 바다에서 건져 올린 김이 가공·수출을 거쳐 다시 산지 투자로 이어지는 구조다.노동진 수협중앙회장은 “지금까지는 수산물 거래를 위한 자금 공급에 머물렀다면 이제는 가공·브랜드·수출까지 산업 전반으로 금융이 확대되고 있다”며 “K김 사업은 시장을 유지하는 소극적 금융에서 산업을 직접 키우는 적극적 투자 금융으로 전환하는 상징적 사례”라고 말했다.