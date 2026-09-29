“독자적 국가 DB 구축… 세계 최초 ‘소버린 데이터’ 만들 것”

안형준 국가데이터처장 인터뷰

이미지 확대 안형준 국가데이터처장이 지난 16일 데이터처 출범 1주년을 맞아 정부대전청사에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안 처장은 인공지능(AI)이 국가 통계를 활용해 분석하는 시스템을 내년까지 완성하겠다고 밝혔다.

국가데이터처 제공 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장이 지난 16일 데이터처 출범 1주년을 맞아 정부대전청사에서 서울신문과 인터뷰를 하고 있다. 안 처장은 인공지능(AI)이 국가 통계를 활용해 분석하는 시스템을 내년까지 완성하겠다고 밝혔다.

국가데이터처 제공

세줄 요약 국가데이터처가 내년까지 통계 메타데이터 체계를 완성해 생성형 AI가 국가 통계를 찾고 해석하게 하겠다고 밝혔다. 부처별 DB를 클라우드로 연결한 ‘소버린 데이터’ 구축도 추진하고, 위고비·마운자로 같은 비만치료제의 지출 항목 반영과 동형암호 도입도 검토한다. 통계 메타데이터 체계 내년 완성 추진

부처 DB 연결한 소버린 데이터 구축

비만치료제 지출 반영·암호기술 검토

2026-09-30 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

-AI가 국가 통계를 활용해 분석하는 시스템은 언제쯤 완성되나.“생성형 AI는 텍스트를 기반으로 해 통계 수치를 읽지 못한다. 데이터처는 이를 해결하기 위해 내년까지 ‘통계 메타데이터 체계’를 개발하려고 한다. 특정 데이터가 무엇인지 설명하는 ‘메타데이터’를 정교하게 구축하면 AI가 통계를 찾고 해석할 수 있다. 지금은 가계동향조사 등 5개 통계에 대해 시범 운용 중이다. 통계 메타데이터 체계는 지난해 6월 경제협력개발기구(OECD) 통계청장 회의에서 세계 최초로 발표했다. 지금 스위스와 경쟁 중인데, 우리가 먼저 개발해 세계 표준 모델로 만들겠다.”-‘MODI’ 구축이 필요한 이유는.“공무원 개인이 AI를 비서처럼 활용하는 초기 단계의 AI는 부처마다 도입했다. 하지만 부처 전체의 업무 내용을 DB로 구축해 고도의 정책적 판단에 활용할 수 있어야 AI를 ‘진짜 쓴다’고 할 수 있다. 부처마다 데이터를 DB로 구축해 관리하고 클라우드로 연결하면 국가 DB가 된다. 정부가 국가 DB를 활용하고 민간에도 필요한 수준에서 개방하면 국가 차원의 범용 AI DB, 즉 ‘소버린 데이터’가 될 수 있다. 국가 DB 구축은 세계 최초 사례다.”-사망자·고령자·주택소유자에 대한 ‘융합 데이터’가 개발되면 어떻게 활용할 수 있나.“융합 데이터는 공공·민간 데이터를 결합한 것으로 데이터를 기반으로 한 의사 결정을 돕는 역할을 한다. 주택소유통계에 부채 데이터를 연계하면 부채를 어떻게 조달해서 집을 여러 채 샀는지 알 수 있다. 특히 대출이 주택담보대출인지 신용대출인지도 분류할 수 있다. 한 사람이 여러 채를 가진 게 문제라면 대출 정책 방향을 잡을 수 있고, 지역별 차이를 바탕으로 시군구별 주택 정책을 원포인트로 추진할 수 있다.”-AI로 물가를 모니터링하는 시스템은 어떻게 운영되나.“데이터처는 소비자물가 동향을 한 달에 한 번 발표한다. 물가 발표가 세계에서 가장 빠른 나라 중 하나다. 다만 최근에는 물가 변동이 워낙 심해 AI로는 생필품 위주로 모니터링하려 한다. 가공식품 13개, 공산품 8개 정도를 대상으로 AI가 매일 가격을 체크하고 자료를 작성해 정책 부서에 제공할 계획이다.”-비만치료제를 소비지출 항목에 포함하는 방안은 검토하나.“한 번 들여다보겠다. 비만치료제 가격이 단계별로 한 달에 최소 30만~40만원에서 70만원에 이르면서 지출 비중이 커지고 있다. 다만 당장 반영하기는 쉽지 않다. 항목 하나를 별도로 떼거나 바꾸면 과거 자료와 현재 자료의 연속성이 깨진다. 비만치료제가 의료비 지출인지 미용 지출인지도 따져봐야 한다.”-AI가 일자리와 고용 형태에 영향을 미치는지를 통계적으로 포착할 방안이 있나.“매월 발표되는 고용동향으로는 AI가 고용에 미치는 영향을 알 수 없다. 산업·직업 분류가 최신 산업 트렌드를 반영하지 못하고 있어서다. 그래서 AI를 특수 분류로 구분해 공표하려고 한다. 그러면 AI와 관련된 산업을 묶어서 고용이 얼마나 늘고 줄었는지, 고용 이동이 어떻게 됐는지 볼 수 있을 것이다. 내년 상반기까지 마무리해 적용할 계획이다.”-데이터 연결로 정보가 유출될 우려도 있다.“통계 당국은 정보 보호를 통계 작성만큼 중요하게 생각한다. 동형암호 기술 도입을 추진하고 있다. 주민등록번호를 암호화한 상태에서 자료를 연결하는 방식이다. 원자료를 동형암호 형태로 보관하면 해킹으로 알 수 없다. 관련 예산도 확보했다. 수치를 다르게 해 개인정보를 드러내지 않으면서도 전체 통계 수치는 유지하는 ‘재형 자료’도 내년부터 본격적으로 제공할 계획이다.”-통계가 잘못 인용된 기사를 AI가 자동 식별하는 시스템을 구축하겠다고 했는데 개발 상황은.“내부적으로 초기 단계 검증을 했고 꽤 진전이 있었다. 통계 관련 기사 스크리닝은 1시간 안에 가능했다. 다음 단계인 통계의 진위를 판별하는 시스템을 개발하고 있다. 아마 내년 말까지 도입할 수 있을 것 같다.”