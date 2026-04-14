인구 증가 맞춰 검단·영종구 분리해 효율 행정… “인천 2군·9구로 지역 균형 발전”

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2026-04-15 22면

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오는 7월 1일부터 인천시 행정 체제가 31년 만에 전면 개편되면서 시민 생활 전반에 적지 않은 변화가 예상된다.인천시는 기존 ‘2군·8구’ 체제가 ‘2군·9구’로 확대되며 지역별 생활권과 행정 수요를 반영한 구조 재편이 본격 시행된다고 14일 밝혔다.이번 개편의 핵심은 행정구역의 통합과 분리, 신설이 동시에 이뤄진다는 점이다. 중구 내륙과 동구는 하나로 통합돼 ‘제물포구’로 재편되고 중구 영종 지역은 분리돼 ‘영종구’로 새롭게 출범한다. 또한 서구는 인구 과밀 해소를 위해 북부가 ‘검단구’로 신설되고, 남부는 ‘서해구’로 개편된다. 이에 따라 인천은 기존보다 자치구가 1개 늘어난 9개 구 체제로 운영된다.시민들이 체감하게 될 변화도 적지 않다. 우선 행정 서비스 접근성이 개선된다. 인구가 급증한 서구와 검단 지역은 그동안 민원 처리 지연과 행정 수요 과부하 문제가 지적됐는데 이번 분리를 통해 민원 처리 속도와 행정 대응력이 한층 강화될 전망이다.또한 영종 지역은 별도 자치구로 분리되면서 공항·관광 중심의 지역 특성에 맞는 맞춤형 행정이 가능해진다. 현재는 중구 본토와 행정이 묶여 있어 정책 우선순위 설정에 어려움이 있었으나 앞으로는 지역 개발과 인프라 확충이 보다 신속하게 추진될 것으로 기대된다.원도심에도 변화가 예상된다. 중구 내륙과 동구가 통합된 제물포구는 인구 감소와 고령화 문제에 공동 대응할 수 있는 기반을 갖추게 된다. 유사한 도시 구조를 가진 지역 간 행정 통합을 통해 개발 사업과 복지 정책을 효율적으로 추진할 수 있을 것으로 보인다.주소와 행정 명칭 변화도 빼놓을 수 없다. 일부 지역 주민들은 구 명칭이 변경되면서 새로운 주소를 사용해야 한다. 이에 따라 주민등록, 사업자등록, 각종 공공·민간 서류의 주소 정보도 차례대로 정비된다.재정과 조직 운영 방식도 달라진다. 각 구의 재정 규모와 인력 배치가 새롭게 조정되며 지역별 특성에 맞는 예산 집행이 가능해진다. 특히 신설되는 검단구와 영종구는 도시 성장 단계에 맞춘 집중 투자와 기반 시설 확충이 이뤄질 전망이다.이번 개편은 1995년 지방자치제 시행 이후 유지돼 온 행정 체계를 처음으로 바꾸는 것으로, 급격한 인구 증가와 도시 확장에 대응하는 조치다. 서구는 이미 인구 60만명을 넘어서며 전국 최대 규모 기초자치단체 중 하나로 성장했고, 영종·검단 등 신도시 개발로 생활권 분리 현상이 뚜렷해지면서 행정 비효율 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.시는 중앙 정부 주도가 아닌 지방 정부 주도로 이번 개편을 추진했다는 점에 의미를 두고 있다. 주민 의견 수렴과 지방의회 의결, 국회 입법 절차를 거쳐 법적 기반을 마련했으며 실제로 많은 주민이 개편에 찬성했다.시는 시행을 앞두고 행정 혼선을 최소화하기 위한 준비 작업에 속도를 내고 있다. 주소 체계 정비와 행정 정보 시스템 개편, 국가기초구역 재설정 등을 추진하고 있으며 조직·인력 재배치와 자치법규 정비도 병행 중이다.시 관계자는 “행정구역 개편은 시민 일상과 직결되는 만큼 초기 혼란을 줄이는 데 주력하고 있다”며 “장기적으로는 지역 간 균형 발전과 맞춤형 행정 서비스 제공이라는 성과로 이어질 것”이라고 말했다.