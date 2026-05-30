사전투표율 오후 4시 20.94%…역대 지선 최고치

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세줄 요약 지방선거와 국회의원 재보궐선거 사전투표 둘째 날 오후 4시 기준 전국 투표율이 20.94%를 기록해 역대 지방선거 사전투표 최고치를 경신했다. 전남과 전북은 높았고 대구와 경기는 평균을 밑돌았다. 사전투표율 20.94%로 역대 최고치 경신

전남·전북 높고 대구·경기 낮은 지역 편차

오후 6시까지 전국 사전투표소에서 진행

이미지 확대 사전투표소 찾은 유권자들 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사전투표소 찾은 유권자들 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 4시 기준 전국 투표율이 20.94%(누적 기준)로 집계돼 역대 지방선거 사전투표 최고치를 경신했다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 4시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 934만 7567명이 투표에 참여했다.이는 지방선거 기준 역대 최고치를 기록한 제8회 지방선거 전체 사전투표율 20.62%를 0.32% 포인트 웃도는 수치다. 8회 지방선거 같은 시간 투표율(18.39%)보다는 2.55% 포인트 높다.가장 최근 치러진 전국 단위 선거인 21대 대통령 선거(31.38%)보다는 10.44% 포인트, 2024년 22대 국회의원 선거(28.10%)보다는 7.16% 포인트 낮다.지역별로 전남의 사전투표율이 35.89%로 가장 높았고, 전북이 31.96%로 뒤를 이었다. 대구는 16.53%로 전국에서 가장 낮았다. 가장 많은 인구가 모인 경기는 18.49%로 전국 평균을 밑돌았다.사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털사이트에서 확인 가능하다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.모바일 신분증은 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다. 화면 캡처 이미지는 사용할 수 없다.