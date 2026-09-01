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[인사]호서대학교

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-09-01 16:23
수정 2026-09-01 16:23
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△특임부총장 이종원 △아트앤컬처대학장 김경식 △기술경영전문대학원장 정희운 △교육대학원장 한유미 △산학융합대학원장 권영일(산학융합캠퍼스장 겸직) △국제처장 박설호 △AIX추진본부 부본부장 장성식 △기획평가팀장 문찬미 △총무팀장 이종호 △취업팀장 채동우 △기초교양교육팀장 서인성 △산학융합캠퍼스 종합행정팀장 손형진.

아산 이종익 기자
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