[인사]

입력 2026-01-13 00:51
수정 2026-01-13 01:01
■고용노동부 ◇국장급 전보△국제협력관 하헌제△고용서비스정책관 박일훈△경기지방고용노동청장 김도형△대구지방고용노동청장 황종철

■해양수산부 ◇과장급 전보△유통정책과장 문미희

■관세청 ◇과장급 전보△기획재정담당관 나종태△법무담당관 장진덕△통관기획과장 양승혁△심사정책과장 박천정△조사총괄과장 최문기△김용철△방대성△조한진△석창휴△지성근△조영상△김포공항세관장 김희리△서울세관 심사1국장 이광우△서울세관 조사2국장 김현석△천안세관장 김익헌△부산세관 감시국장 문흥호△부산세관 신항통관감시국장 백광환△부산세관 심사국장 이훈재△김해공항세관장 이소면△경남남부세관장 김헌주△인천세관 조사국장 김재철△수원세관장 정재호△포항세관장 반재현△목포세관장 윤재성

■EBN △편집국장 오일만

2026-01-13 31면
