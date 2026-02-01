[부고]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[부고]

입력 2026-02-01 23:45
수정 2026-02-01 23:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
●황희선씨 별세, 신점순씨 남편상, 황성식·성훈(탁구 국가대표팀 코치)씨 부친상 = 1월 31일 연세대 용인세브란스병원, 발인 2일. (031)-678-7600

●김현식씨 별세, 김동만·도훈(전 충청투데이 부회장)·연정씨 부친상 = 1일 충남대병원, 발인 3일. (042)280-8181

●박갑숙씨 별세, 채희원(LG유플러스 책임)·윤정(뉴스웍스 산업부 부장)씨 모친상, 박종선(삼성전자 수석)씨 장모상, 배형숙씨 시모상 = 1월 31일 서울성모병원, 발인 3일. (02)2258-5940

2026-02-02 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로