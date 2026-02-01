●황희선씨 별세, 신점순씨 남편상, 황성식·성훈(탁구 국가대표팀 코치)씨 부친상 = 1월 31일 연세대 용인세브란스병원, 발인 2일. (031)-678-7600
●김현식씨 별세, 김동만·도훈(전 충청투데이 부회장)·연정씨 부친상 = 1일 충남대병원, 발인 3일. (042)280-8181
●박갑숙씨 별세, 채희원(LG유플러스 책임)·윤정(뉴스웍스 산업부 부장)씨 모친상, 박종선(삼성전자 수석)씨 장모상, 배형숙씨 시모상 = 1월 31일 서울성모병원, 발인 3일. (02)2258-5940
