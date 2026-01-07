[부고]

[부고]

입력 2026-01-07 01:10
수정 2026-01-07 01:10
●이규현씨 별세, 송석준(국민의힘 국회의원)씨 장모상=5일 삼성서울병원, 발인 8일. (02)3410-3151

●김복식씨 별세, 어경선(팍스경제TV 편집위원)·운선(한국통계정보원장)·기선·효선·흥선(전 경동대 교수)씨 모친상, 방재철·박용균·김민철씨 장모상, 이현주·정연호씨 시모상, 어현(미국 일리노이대 교수)·윤(LG전자 근무)씨 조모상, 임다슬(이대목동병원 근무)씨 시조모상 = 6일 원주세브란스기독병원, 발인 8일. (033)744-3970

2026-01-07 31면
위로