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하만식 새 해경청장 내정… 이례적 ‘2계급’ 승진 발탁

강남주 기자
입력 2026-09-17 00:15
수정 2026-09-17 00:15
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  • 9개월 공석 해경청장에 하만식 내정
  • 치안감서 치안총감 2계급 승진 발탁
  • 본청·일선·해수부 거친 해경 경력
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하만식 해양경찰청장 내정자
하만식 해양경찰청장 내정자


9개월여 공석이던 해양경찰청장에 하만식(57) 남해해경청장이 내정됐다. 해양수산부는 16일 하 청장을 차기 해경청장으로 임명 제청했다고 밝혔다.

해경청장은 해양경찰위원회의 동의를 받아 해수부 장관 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명한다.

전남광주 광양 출신인 하 내정자는 순천고와 한국해양대(기관학과)를 졸업하고 2000년 간부후보 48기로 입직했다. 서귀포해경서 수사과장, 본청 인사팀장·감사팀장·감사담당관, 태안해경서장, 여수해경서장, 해수부 정책관 등을 역임했으며 지난해 12월부터 남해해경청장을 맡았다.

하 내정자가 임명되면 치안감에서 치안총감으로 2계급 승진하게 된다. 해경은 2020년 2월 시행된 해양경찰법상 치안감부터 해경청장으로 승진할 수 있다. 2계급을 뛰어넘어 해경청장이 된 사례는 김홍희·김종욱 전 해경청장에 이어 세 번째다.

이로써 9개월여 이어온 해경청 수장 공백은 일단락된다.



지난해 12월 김용진 전 해경청장이 사퇴한 이후 장인식 차장이 해경청장 직무대행직을 수행해 왔다. 김 전 해경청장은 지난해 9월 발생한 해경 순직 사건과 관련해 사의를 표명했다.
강남주 기자
2026-09-17 23면
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