김재경 카이스트 교수 ‘아시아 젊은 과학자’ 선정

‘수면·꿈 연구’ 1억 4000만원 지원

이미지 확대 2026 아시아 젊은 과학자 펠로십 12인 중 한 명으로 선정된 카이스트 생명과학과 김재경 교수

카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 아시아 젊은 과학자 펠로십 12인 중 한 명으로 선정된 카이스트 생명과학과 김재경 교수

카이스트 제공

2026-09-07 23면

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카이스트 생명과학과 김재경 교수가 ‘2026 아시아 젊은 과학자 펠로십’ (AYSF) 펠로우에 선정됐다.AYSF는 싱가포르 비영리기관 퓨처 사이언스가 기초과학 분야에서 뛰어난 연구 성과와 새로운 연구 분야를 개척할 잠재력을 갖춘 연구자를 매년 12명씩 선정해 1인당 2년간 총 10만 달러(약 1억 4000만원)의 연구비를 지원하는 펠로십이다.김 교수는 한양대 생체공학과를 졸업하고 카이스트 바이오및뇌공학과에서 박사 학위를 취득했다. ‘잠과 꿈이 우리의 기억과 창의성을 어떻게 만드는가’를 연구하는 신경과학자다.김 교수는 자는 동안 뇌가 깨어 있을 때의 경험과 학습 내용을 어떻게 정리해 오래가는 기억으로 만드는지를 연구해 왔다. 특히 수면 중 나타나는 뇌 활동이 학습과 기억 형성뿐 아니라 뇌 손상 후 기능 회복에 어떤 역할을 하는지 밝혀 왔다.