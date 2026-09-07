‘자율주행 휠체어’ 인하대 A.I.M팀 ,      K과학인재 대학생 경연 1위 영예

호반그룹·호반장학재단 주최

이미지 확대 서울 서초구 호반파크에서 지난달 14일 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 최종 프레젠테이션을 앞두고 신석민(한국화학연구원장·앞줄 왼쪽 다섯 번째) 심사위원, 윤성로(서울대 교수·여섯 번째) 심사위원장, 박배호(건국대 교수·일곱 번째) 심사위원과 참가 대학생들이 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초구 호반파크에서 지난달 14일 열린 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 최종 프레젠테이션을 앞두고 신석민(한국화학연구원장·앞줄 왼쪽 다섯 번째) 심사위원, 윤성로(서울대 교수·여섯 번째) 심사위원장, 박배호(건국대 교수·일곱 번째) 심사위원과 참가 대학생들이 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 인하대 A.I.M팀이 K-과학인재 대학생 프로젝트에서 1위를 했다. 휠체어를 이동 로봇에 탑재해 아파트 단지에서 자율주행으로 이동시키는 플랫폼을 제안했고, 심사위원들은 현실성과 상용화 가능성을 높게 평가했다. 인하대 A.I.M팀, 자율주행 휠체어 플랫폼 1위

국민대·고려대팀, 플라스틱 분류·업사이클링 수상

상용화 가능성·사회적 가치 중심의 창의성 평가

2026-09-07 23면

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호반그룹과 호반장학재단이 주최하고 서울신문과 전자신문이 주관한 ‘K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’에서 인하대 ‘A.I.M’팀이 1위의 영예를 안았다. 또 국민대 ‘SPARK’팀과 고려대 ‘CU-F!’팀이 각각 2위와 3위를 차지했다. 이번 프로젝트는 지난 3월 열린 K-과학인재 아카데미 비전선포식 이후 추진해 온 과학인재 양성 사업의 일환으로 미래 과학기술 인재에게 교육·연구·창업 기회 등을 제공하기 위해 마련됐다.6일 K-과학인재 아카데미 사무국에 따르면 1위에 선정된 A.I.M팀(김지섭·김예린·최재원·윤서연)은 ‘스마트 단지 실외 주행을 위한 휠체어 전용 자율주행 모빌리티 플랫폼’이라는 기술을 제안했다. 휠체어를 이동 로봇에 탑재한 뒤 목적지까지 자율주행으로 운송하는 방식으로, 아파트에서 보행자와 장애물을 피해 이동할 수 있도록 시뮬레이터와 자율주행 제어 시스템을 구현했다.심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수는 “아파트 거주 비율이 높은 국내 주거환경과 다수의 보행자를 고려한 현실적인 시뮬레이터를 통해 완성도 높은 시연이 이뤄졌다”면서 “실물 로봇으로 구현될 경우 상용화 가능성이 있고 휠체어뿐 아니라 택배 배송 등에도 유용해 다방면으로 확장성을 갖췄다”고 평가했다.2위를 차지한 SPARK팀(정다민·유시현﻿)은 휴대용 라만 분광기와 머신러닝을 결합해 생활 플라스틱의 종류를 현장에서 즉시 판별하는 기술을 연구했다. 심사위원인 박배호 건국대 물리학과 교수는 “휴대용 라만 분광기라는 하드웨어와 이에 접목한 인공지능(AI) 시스템으로 도시 생활에서 문제가 되고 있는 재활용 플라스틱의 신속하고 저렴한 분류 기술을 개발하고자 했다는 점에서 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.3위 CU-F!팀(백은지·유수연·주정원)은 불소 함유 플라스틱을 분해·회수해 다시 활용하는 업사이클링 플랫폼을 연구했다. 기존 열분해나 광분해가 아닌 전기분해 방식으로 불소를 회수하는 방안 등을 제시했다. 심사위원인 신석민 서울대 화학과 교수는 “생활 속에서 마주치는 다양한 문제를 과학기술을 통해 해결하는 창의적인 아이디어를 제시하고 그 가능성을 설득력 있게 보여 준 3개 팀이 수상자로 선정됐다”며 “과학기술이 경제적 이익을 넘어 사회적 가치를 창출하는 중요한 임무를 갖고 있음을 인식하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.1위 수상팀은 3000만원, 2·3위는 각각 2000만원과 1000만원의 상금을 받는다. 시상식을 겸한 성과보고회는 오는 11월 5일 서울 서초구 호반파크 2관 대강당에서 열릴 예정이다.