“반세기 지나도 아픔 지워지지 않아”

판문점 도끼만행 50주기 추모식

이미지 확대 판문점 도끼만행사건 50주기를 맞은 18일 경기 파주시 캠프 보니파스에 사건 희생자인 아서 보니파스(왼쪽) 소령과 마크 배럿 대위를 추모하는 공간이 마련돼 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 판문점 도끼만행사건 50주기를 맞은 18일 경기 파주시 캠프 보니파스에 사건 희생자인 아서 보니파스(왼쪽) 소령과 마크 배럿 대위를 추모하는 공간이 마련돼 있다.

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세줄 요약 8·18 도끼만행 사건 50주기를 맞아 파주 캠프 보니파스에서 추모식이 열렸다. 유엔사와 한미 장병, 보니파스·배럿 유가족 등 130여 명이 참석했다. 유엔사 부사령관은 반세기가 지나도 상실의 아픔은 지워지지 않는다고 말했다. 파주 캠프 보니파스서 50주기 추모식 개최

보니파스·배럿 유가족 첫 동반 참석

유엔사, 반세기 아픔과 희생 재조명

2026-08-19 23면

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‘8·18 도끼만행 사건’ 50주기를 맞아 18일 경기 파주 캠프 보니파스에서 희생자 추모식이 열렸다. 유엔군사령부와 한미 장병 등은 50년 전 공동경비구역(JSA)에서 숨진 아서 보니파스 미 육군 소령과 마크 배럿 대위를 기렸다.이날 유엔사가 주관한 추모식에는 보니파스 소령·배럿 대위 유가족과 김문환 예비역 소령, 스콧 윈터 유엔사 부사령관(호주 육군 중장), 한미 JSA 경비대대장인 차민호·마이클 베이커 중령, 전인범 전 육군 중장 등 내외빈 130여 명이 참석했다. 보니파스 소령과 배럿 대위 유가족이 한자리에 참석한 것은 이번이 처음이다. 제이비어 브런슨 유엔사령관을 대신해 추모사를 대독한 스콧 윈터 부사령관은 “반세기가 지나도 깊은 상실의 아픔은 지워지지 않는다”며 “유엔사와 한미동맹은 유가족을 가장 높은 존경으로 예우하며, 여러분은 언제나 우리 가족의 일원”이라고 말했다.이날 보니파스 소령의 장녀 베스 보니파스도 추모사에 나섰다. 그는 아버지의 1975년 8월 18일 자 편지를 소개하며 “아버지에 대해 아는 많은 것은 편지와 전우들의 기억을 통해 보존돼 왔다”며 “이제야 아버지의 용기와 인품, 희생을 온전히 이해하게 됐다”고 말했다.판문점 도끼만행 사건은 지난 1976년 8월 18일 JSA 내 유엔군 제3초소 인근에서 발생한 북한군의 기습 도발 사건이다. 유엔사의 초소 시야를 가리는 미루나무 가지치기 작업을 둘러싸고 남북 경비병 간 신경전에서 시작된 이후, 북한군이 현장에 도끼와 곤봉을 들고 난입해 보니파스 소령과 배럿 대위가 숨졌다.이후 JSA는 남북이 각각 관할·경비하는 구조로 바뀌었을 만큼 한반도 위기를 고조시킨 대표적인 정전협정 위반 사례로 평가된다.