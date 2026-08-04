대전 구청장 협의회장에 정용래 유성구청장

자치구 대표로 지역·중앙서 현안 해결 주도
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정용래 대전 유성구청장
정용래 유성구청장이 민선 9기 대전지역 자치구 첫 협의회장을 맡게 됐다.
대전지역 5개 자치구는 4일 상생 발전과 협력 체계 강화를 위한 제1차 구청장협의회 간담회를 열어 정 구청장을 협의회장으로 선임했다고 밝혔다. 정 협의회장은 2년간 대전권 자치구를 대표해 지역 현안과 업무에 대해 협의를 이끌 예정이다.
특히 대전시·중앙정부와 연계된 지역 현안과 관련해 자치구 의견을 대변하고 시장·군수·구청장협의회 공동회장단으로 활동하며 지방자치 발전과 지역 공동 현안 해결을 위한 역할도 수행한다.
임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석
서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다. 이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다. 임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.
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정용래 협의회장은 “지역 발전을 위한 주요 현안에 대해서는 공동 대응하고 지방자치 발전에 이바지할 수 있도록 긴밀히 소통하고 협력하겠다”고 밝혔다.
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