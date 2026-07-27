“평생직장보다 평생성장”… 호반그룹 여름 명사 특강

‘파리민수’ 정일영 교수 강연

AI 시대 태도의 중요성 강조

이미지 확대 정일영(세 번째 줄 왼쪽 열 번째) 인하대 초빙교수가 지난 24일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 명사 특강을 마친 뒤 호반그룹 임직원과 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 정일영(세 번째 줄 왼쪽 열 번째) 인하대 초빙교수가 지난 24일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 명사 특강을 마친 뒤 호반그룹 임직원과 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-07-28 23면

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호반그룹이 최근 유쾌하고 솔직한 화법으로 프랑스 문화를 쉽고 친근하게 전하며 큰 인기를 얻고 있는 ‘파리민수’ 정일영 인하대 영미유럽인문융합학부 초빙교수를 초청해 변화의 시대에 필요한 미래 경쟁력을 모색하는 시간을 가졌다.27일 호반그룹에 따르면 정 교수는 지난 24일 서울 서초구 본사에서 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무를 비롯한 임직원 160여명이 참석한 가운데 ‘성장하는 사람은 무엇이 다른가’를 주제로 강연을 했다.그는 특히 빠르게 변화하는 시대에 ‘평생직장’보다 끊임없이 배우고 변화에 적응하는 ‘평생 성장’이 새로운 경쟁력이 되고 있다고 설명했다. 이어 질문하는 습관과 도전정신, 신뢰와 협업, 실패를 성장 과정으로 수용하는 태도 등이 개인과 조직의 성장을 좌우한다고 말했다. 또 인공지능(AI) 시대에 기술을 활용하는 능력과 문제 해결력, 창의성, 공감과 소통 등 사람만의 강점이 더욱 가치 있는 경쟁력이 된다고 전망하며 태도의 중요성을 거듭 강조했다.호반그룹 관계자는 “특강을 통해 임직원들이 변화하는 시대를 바라보는 새로운 시각을 얻고 스스로의 성장 방향을 고민하는 의미 있는 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.