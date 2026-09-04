[포토] ‘와르르’ 홍천 산사태

세줄 요약 4일 오전 강원 홍천군 서면 모곡리에서 산사태가 발생했다. 소방과 경찰, 홍천군은 장비와 인력을 투입해 현장을 통제했다. 다친 사람은 없었으나 농기계 창고 1동이 매몰됐고, 바위 낙하가 계속돼 주민 16명이 마을회관으로 대피했다. 관계 기관은 비로 약해진 지반 가능성을 살피며 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다. 홍천 서면 모곡리 산사태 발생, 현장 통제

인명 피해 없으나 농기계 창고 1동 매몰

주민 16명 대피, 추가 붕괴 우려 지속

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4일 오전 7시 49분께 강원 홍천군 서면 모곡리에서 산사태가 발생했다.“산에서 바위 떨어지는 소리가 계속 난다”는 신고를 받은 소방 당국과 경찰, 홍천군 등은 장비 10대, 인력 22명을 투입해 현장을 통제하고 안전조치를 하고 있다.다행히 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.민가 피해는 없었으나 농기계를 보관하는 창고 1동이 매몰됐다.경찰 등에 따르면 현재 현장에서는 계속해서 바위가 떨어지고 있어 접근이 어려운 것으로 전해졌다.이에 대규모 추가 산사태 발생 가능성 등에 대비해 인근 주민 16명을 마을회관으로 대피시켰다.또 현장에 안전 통제선을 설치하고 산사태 현장과 조금 떨어진 곳에서 사태를 파악하고 있다.산사태가 발생한 지점 인근에는 별도의 공사가 진행되거나 태양광 시설이 설치된 사실은 없는 것으로 파악됐다.강원지방기상청에 따르면 지난달 31일부터 이달 2일까지 사흘간 45.8㎜의 비가 내렸다.관계 기관은 최근 내린 비로 지반이 약해졌을 가능성을 염두에 두고 응급 복구와 함께 정확한 피해 규모와 산사태 발생 원인 등을 조사할 방침이다.