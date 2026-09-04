국내 최대 미술장터 키아프·프리즈 서울 ‘인산인해’

이미지 확대 지난 1일 개막한 ‘대한민국 미술축제’가 첫 주말을 앞둔 가운데, 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘키아프 서울 2026’ 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 올해 25주년을 맞은 키아프는 18개국 175개 갤러리가 참여했다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일 개막한 ‘대한민국 미술축제’가 첫 주말을 앞둔 가운데, 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘키아프 서울 2026’ 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 올해 25주년을 맞은 키아프는 18개국 175개 갤러리가 참여했다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘키아프 서울 2026’ 관람객들이 부스 전시물을 보고 있다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘키아프 서울 2026’ 관람객들이 부스 전시물을 보고 있다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있는 ‘프리즈 서울’의 현장이 람객들로 인산인해를 이루고 있다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있는 ‘프리즈 서울’의 현장이 람객들로 인산인해를 이루고 있다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있는 ‘프리즈 서울’에서 관람객들이 작품들을 휴대폰으로 촬영하고 있다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 코엑스에서 열리고 있는 ‘프리즈 서울’에서 관람객들이 작품들을 휴대폰으로 촬영하고 있다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 서울 강남구 코엑스에서 상영 중인 ‘대한민국 미술축제’ 옥외광고. 코엑스에서는 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울 2026’와 ‘프리즈 서울’이 함께 열리고 있다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 코엑스에서 상영 중인 ‘대한민국 미술축제’ 옥외광고. 코엑스에서는 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울 2026’와 ‘프리즈 서울’이 함께 열리고 있다. 예술경영지원센터 제공

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2026 대한민국 미술축제가 1일 개막한 가운데 국내 최대 미술장터인 키아프·프리즈 서울에 관람객들이 몰려들고 있다. 올해 25주년을 맞은 키아프에는 18개국 175개 갤러리가, 제5회 프리즈 서울에는 30개 국가 및 지역에서 133개 갤러리가 참여했다. 올해 키아프는 디자이너 정구호가 초대 크리에이티브 디렉터를 맡았다.미술축제는 9월 한 달 동안 진행되며, 이달 집중적으로 열리는 비엔날레와 아트페어를 연계했다. 이밖에 국제공항 협력전시, 미술여행, 국제 콘퍼런스를 더하는 등 관광 분야와 협업을 추진했다.키아프·프리즈 서울이 열리는 삼성동 코엑스에서는 ‘2026 키아프×예경×프리즈 서울 토크 프로그램’도 진행 중이다. 국내외 미술계 전문가 34인이 참여해 동시대 미술과 국제 미술시장의 주요 이슈를 논의한다. 누구나 현장에서 참여할 수 있으며 5일까지 이어진다. 미술축제에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지(k-artfestival.com)과 소셜미디어(SNS)에서 확인할 수 있다.