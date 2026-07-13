현대차, 佛 조수미 국제 성악 콩쿠르 후원

세줄 요약 현대차그룹이 프랑스 루아르에서 열린 제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르를 공식 후원했다. 55개국 500여 명이 참가한 이번 대회에서 전시 공간을 마련하고 제네시스 GV70·G80 전동화 모델과 G90 의전차를 지원했다. 현대차그룹, 조수미 국제 성악 콩쿠르 후원

프랑스 루아르서 제2회 대회 공식 지원

제네시스 전동화 모델·G90 의전차 제공

이미지 확대 성악가 조수미가 지난 6일(현지시간) 프랑스 루아르 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’에 전시된 제네시스 G80 전동화 모델을 배경으로 기념 촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 성악가 조수미가 지난 6일(현지시간) 프랑스 루아르 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’에 전시된 제네시스 G80 전동화 모델을 배경으로 기념 촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공

2026-07-13 23면

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현대자동차그룹은 지난 6일부터 11일(현지시간)까지 엿새간 프랑스 루아르에서 열린 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’를 공식 후원했다고 12일 밝혔다.이 대회는 세계적인 소프라노 조수미가 차세대 오페라 스타 등 신진 예술가를 발굴하고 후학을 양성하려 창설한 행사다. 현대차그룹은 제1회 대회에 이어 올해도 공식 후원사로 참여했다. 18세부터 32세까지 성악도를 대상으로 한 이번 콩쿠르에는 세계 55개국에서 500여 명의 지원자가 참가했다.현대차그룹은 대회가 열린 고성 ‘샤토 드 라 페르테 엥보’에 전시 공간을 마련하고 제네시스 GV70 전동화 모델과 G80 전동화 모델을 선보였다. 의전 차량으로는 G90을 지원했다.조수미는 “음악을 통해 더 나은 세상을 만들 수 있도록 이번 국제 콩쿠르를 개최하게 됐다”며 “한국의 위상을 높이는 국제적인 문화 행사에 현대차그룹과 함께해 자랑스럽고 감사하다”고 밝혔다.현대차그룹 관계자는 “한국과 프랑스 수교 140주년이라는 뜻깊은 해에 프랑스 현지에서 개최된 이번 콩쿠르를 계속해서 후원해 의미가 크다”﻿고 전했다.