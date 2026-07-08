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이승로 성북구청장, 서울구청장협의회장 선출

박재홍 기자
박재홍 기자
입력 2026-07-08 00:36
수정 2026-07-08 00:36
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민선 9기 첫 1년간 자치구 대표

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이승로 서울 성북구청장
이승로 서울 성북구청장


이승로 서울 성북구청장이 7일 민선 9기 첫 서울구청장협의회장으로 선출됐다.

서울구청장협의회는 이날 오후 중구 PJ호텔에서 ‘민선 9기 1차연도 서울특별시구청장협의회 총회’를 열고 이 구청장을 신임 회장으로 선출했다.

임기는 1년으로, 서울 자치구를 대표해 서울시와 중앙정부의 협의 창구 역할을 한다. 1995년 설립된 협의회는 자치구 사무의 연락·조정 및 조사연구, 지방자치 관련 법령 및 국가정책에 대한 의견 개진 등을 주요 사업으로 한다.

임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화

임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 멈춰 섰던 ‘중랑 면목패션특구 도시재생활성화사업’의 정상화와 활성화를 위해 발 벗고 나섰다. 지난 2019년 면목패션특구 도시재생활성화지역 지정 이후 사업 보류 등으로 난항을 겪어온 면목동 일대 개발에 다시 속도가 붙을 전망이다. 임 의원은 지역 봉제업 자원을 활용한 도시 제조업 지원과 주거 환경 개선이 시급하다고 판단, 2025년 관련 용역 예산을 직접 확보하며 멈춰 섰던 사업 재추진의 발판을 마련했다. 올해 말 최종 완료를 목표로 하는 ‘면목 도시재생활성화사업 용역’은 지난 5월 본격적인 착수에 들어갔다. 이번 용역을 통해 구체화될 주요 핵심 과제로는 ▲면목패션봉제 지속가능허브 조성 ▲면목 특화가로 조성 ▲면목천로 조성 등이 대표적이다. 임 의원은 지난 6월 30일 담당 부서와 간담회를 갖고 용역 추진 현황을 면밀히 점검했다. 특히 그는 계획안에 대해 “단순한 환경 개선을 넘어 지역 경제의 실질적인 체질을 개선해야 한다”고 강조하며, 상봉 먹자골목 등 인근 상권과 연계해 지역 활성화 효과를 극대화할 수 있는 구체적인 방안을 제언했다. 이어 “GTX-B 노선 착공 등 면목동 일대에 대형 호재가 이어지고 있는 만
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이 구청장은 “3선까지 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 나아가 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”며 “아울러 시민의 삶을 가장 가까이에서 책임지는 지방정부라는 공통된 역할을 수행하는 자치구 공동의 목소리를 모아 나가겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-07-08 23면
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