이승로 성북구청장, 서울구청장협의회장 선출

민선 9기 첫 1년간 자치구 대표

이미지 확대 이승로 서울 성북구청장 닫기 이미지 확대 보기 이승로 서울 성북구청장

2026-07-08 23면

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이승로 서울 성북구청장이 7일 민선 9기 첫 서울구청장협의회장으로 선출됐다.서울구청장협의회는 이날 오후 중구 PJ호텔에서 ‘민선 9기 1차연도 서울특별시구청장협의회 총회’를 열고 이 구청장을 신임 회장으로 선출했다.임기는 1년으로, 서울 자치구를 대표해 서울시와 중앙정부의 협의 창구 역할을 한다. 1995년 설립된 협의회는 자치구 사무의 연락·조정 및 조사연구, 지방자치 관련 법령 및 국가정책에 대한 의견 개진 등을 주요 사업으로 한다.이 구청장은 “3선까지 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 나아가 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”며 “아울러 시민의 삶을 가장 가까이에서 책임지는 지방정부라는 공통된 역할을 수행하는 자치구 공동의 목소리를 모아 나가겠다”고 밝혔다.