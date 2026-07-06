무협 “무슬림 2030 시장 체계적 공략 필요”

할랄 시장 트렌드 조사 보고서

2026-07-06 23면

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이른바 ‘K식료품’과 ‘K화장품’ 등이 세계적으로 인기를 끌고 있지만, 판매처와 전략 부재로 유독 무슬림 소비자의 접근은 어려운 것으로 나타났다. 우리나라 문화에 관심이 많은 무슬림 2030세대는 할랄 인증에도 민감해, 기업들의 체계적인 할랄 시장 공략이 필요하다는 제언이 나왔다.한국무역협회가 5일 내놓은 ‘할랄 소비 시장 트렌드 및 소비자 인식 조사 분석’ 보고서에 따르면 할랄 시장 주요 5개국(아랍에미리트·사우디아라비아·튀르키예·인도네시아·말레이시아) 소비자 1200명을 대상으로 한 설문조사에서 78.8%가 제품 구매의 필수 요소로 ‘할랄 인증’을 꼽았다. 할랄 인증은 원재료, 제조, 유통 등 모든 과정이 무슬림에게 적합한지 검증하는 제도다.할랄 인증에 대한 민감도는 2030세대에서 82.0%까지 높아졌다. 이들 중 83.0%는 한국 소비재 구매 경험이 있다고 답했고 한류 콘텐츠가 자신의 구매에 영향을 미쳤다는 응답도 66.2%였다.다만 한국 제품을 구매하지 않는 이유로 ‘판매처 부족 및 유통 접근성 문제’가 46.1%로 가장 높았다. ﻿보고서는 국내 기업들의 할랄 시장 공략을 위해 국가별 소비 특성, 세대별 구매 성향, 품목별 인증 민감도 등을 종합적으로 고려한 전략이 필요하다고 제언했다. ﻿박진우 무협 구주중동아프리카실 팀장은 “한국 제품에 대한 관심을 실질적인 수출 성과로 연결하려면 유통망 확보와 현지화 전략이 병행돼야 한다”고 말했다.