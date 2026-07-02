민선 9기 대전시 첫 정무부시장에 지영한 전 대전 CBS 대표

언론인 출신으로 시정에 대한 철학과 이해 높아
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지영한 대전시 정무경제과학부시장 내정자
민선 9기 첫 대전시 정무경제과학부시장(정무부시장)에 지영한 전 대전 CBS 대표가 지명됐다.
허태정 대전시장은 2일 열린 취임 기자회견에서 “정무부시장에 지 전 대표를 지명했다”면서 “지 내정자는 지역에서 오랜 기간 언론인으로 활동했으며 누구보다 시와 시정에 대한 이해도가 높다”고 인선 배경을 밝혔다.
지 부시장은 충남 서천 출신으로 대전고와 충남대를 졸업했고 1998년 12월 대전 CBS 창립 구성원으로 입사해 보도국장과 본부장, 한국기자협회 부회장과 대전충남기자협회장을 지냈다. 그는 6·3 지방선거에서 허 시장 캠프에 합류해 경선 후보 선대위와 본선 선대위에서 공동선거대책위원장을 맡았다. 선거 기간 허 시장과 호흡을 맞추며 시정 철학에 대한 이해가 깊고, 현안을 풀어나갈 수 있는 역량을 갖췄다는 평가를 받고 있다.
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민선 9기 대전시 정무부시장에 지명된 사람은?