이강인, 시즌 첫 도움… 3경기 무패 견인

AT 마드리드, 원정서 세비야 꺾어

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세줄 요약 이강인이 아틀레티코 마드리드 선발 출전 경기에서 전반 4분 알렉스 바에나의 선제골을 도우며 시즌 첫 도움을 올렸다. 팀은 세비야를 3-1로 꺾고 라리가 3경기 무패를 이어갔고, 이강인은 패스 성공률 94%로 활약했다. 이강인, 세비야전 선제골 도움으로 시즌 첫 도움

아틀레티코, 전반 3골로 3-1 승리와 무패 행진

이강인, 패스 성공률 94%로 공격 전개 주도

2026-08-31 B6면

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파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 유니폼을 갈아입은 이강인(25)이 정규 시즌 첫 도움을 기록하며 팀의 프리메라리가(라리가) 새 시즌 3경기 무패 행진을 견인했다.이강인은 30일(한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~27 라리가 3라운드 원정 경기에 선발로 출전, 전반 4분 만에 결정적인 패스로 알렉스 바에나의 선제골을 도왔다.오른쪽 측면에서 기회를 노리던 이강인이 감각적인 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 찔러 넣었고, 바에나가 빈 공간으로 파고들며 이 공을 받은 뒤 침착하게 오른발 슛으로 골망을 흔들었다. 세비야 수비수 세 명이 이강인을 가로막고 있었지만 이강인이 패스 하나로 수비진을 순식간에 무너뜨리는 장면은 이날 경기의 하이라이트였다.아틀레티코는 전반 26분 아데몰라 루크먼의 추가 골로 격차를 벌렸고, 전반 33분 바에나가 기습적인 중거리 슛으로 3-0을 만들어 일찌감치 승부에 쐐기를 박았다. 후반 6분엔 이강인의 조율로 시작된 유기적인 패스 전개 끝에 루크먼이 또 한 번 골문을 열었지만 오프사이드가 선언되며 득점이 취소된 건 아쉬운 대목이었다. 아틀레티코는 후반 21분 미겔 시에라에게 만회 골을 허용했지만 3-1로 승리를 지켜내며 승점 3점을 추가했다.후반 27분 코케와 교체된 이강인은 이날 경기에서 44회 터치와 패스 성공률 94%를 기록했고, 축구 통계 전문 풋몹은 그에게 팀에서 5번째로 높은 평점 8.0을 줬다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 “이강인은 뛰어난 시야와 훌륭한 마지막 패스를 갖추고 있다. 바에나를 향한 도움으로 이를 보여줬다”라고 호평했다.지난 20일 새 시즌 개막전이자 자신의 새 팀 데뷔전이었던 말라가와 1라운드에서 교체 출전해 결승골을 터뜨리며 강한 인상을 남겼던 이강인은 24일 비야레알과의 2라운드에선 선발 출전했고, 이날은 도움까지 올리며 팀의 에이스로 확실하게 자리를 잡았다.