유엔 사무총장 후보 5인, 정견발표장 된 제주포럼

소통·개혁·청년 등 5색 공약 제시

4500여명 모여 글로벌 현안 논의

李대통령 “협력 네트워크를” 축사

이미지 확대 제21회 제주포럼 개회식 참석자들이 25일 제주 해비치호텔에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽 다섯 번째부터 반기문 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장, 조현 외교부 장관, 오영훈 제주지사. 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제21회 제주포럼 개회식 참석자들이 25일 제주 해비치호텔에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽 다섯 번째부터 반기문 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장, 조현 외교부 장관, 오영훈 제주지사. 외교부 제공

세줄 요약 차기 유엔 사무총장 후보 5명이 제주포럼에서 유엔 개혁과 신뢰 회복, 청년 참여 확대를 핵심 공약으로 내세우며 지지를 요청했다. 후보들은 소통 강화, 운영 방식 개선, 문화 교류와 핵확산 방지 등 각자의 비전을 강조했다. 유엔 사무총장 후보 5인, 제주포럼서 공약 발표

개혁·신뢰 회복·청년 참여 확대, 지지 호소

한국 문화 교류·핵확산 방지 등 비전 제시

2026-06-26 23면

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차기 유엔 사무총장 선거에 나선 후보자 5명이 25일 제주포럼에서 유엔 개혁과 신뢰 회복, 청년 참여 확대 등을 핵심 공약으로 제시하며 지지를 호소했다.캐롤린 로드리게스 버케트 주유엔 가이아나 대사는 “유엔이 ﻿많은 일을 했다는 것을 ﻿제대로 전달하지 못했다”며 “﻿소통이 ﻿중요하다”고 강조했다. 마키 살 전 세네갈 대통령은 “1945년 51개국으로 출범한 유엔이 ﻿193개 회원국으로 늘었지만 같은 방식으로 운영되고 있다”며 “﻿일하는 방식을 바꿔야 한다”고 밝혔다.한국을 향한 ‘구애’도 적극적이었다. 마리아 페르난다 에스피노사 전 에콰도르 외교장관은 “제73차 유엔총회 의장을 맡을 당시 유엔에 BTS를 초청했고 한국 문화가 퍼지게 됐다”며 “﻿최선을 다해 문화 간 대화가 이뤄지게 할 것”이라고 했다. 자신의 현재 경력을 내세운 후보도 있었다. 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 “유엔이 핵무기 사용 때문에 탄생했지만 80년이 흐르도록 핵무기는 계속 우리 옆에 존재하고 있다”며 “또 다른 핵확산이 되지 않도록 해야 한다”고 말했다.청년﻿을 공략한 전략도 엿보였다. 레베카 그린스판 마유피스 유엔무역개발회의(UNCTAD) 사무총장은 “유엔에﻿ 30세 미만 ﻿직원은 4%밖에 되지 않는다”며 “﻿청년﻿의 혁신적인 아이디어가 ﻿더 크게 들릴 수 있도록 해야 한다”고 주장했다.이날부터 26일까지 제주 해비치호텔에서 열리는 제주포럼엔 세계 각국 및 국제기구 전현직 지도자와 고위 인사, 학계·시민사회 전문가 등 4500여명이 참석해 ‘분열의 시대, 협력의 재구상’을 대주제로 국제 현안을 논의한다. 이재명 대통령은 ﻿영상 축사에서 “지금 세계가 직면한 도전들은 결코 한두 국가의 힘만으로 해결할 수 없다”며 “문제 해결 역량이 있는 국가들이 유연한 협력 네트워크를 만들어 갈 때 ﻿국제질서의 공백을 보완할 수 있다”고 강조했다.