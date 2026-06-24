32년간 ‘38선 횡단’ 부부의 마지막 도전

유대지·이순필씨 내일 93번째 여정

“이 땅에 다시는 총성 울리지 않기를”

이미지 확대 유대지(오른쪽)·이순필(왼쪽)씨 부부. 닫기 이미지 확대 보기 유대지(오른쪽)·이순필(왼쪽)씨 부부.

세줄 요약 유대지·이순필 부부가 32년간 이어온 38선 횡단을 마무리했다. 6·25 전쟁 발발 76주년을 맞아 비무장지대 동서 횡단에 나서며, 마지막 93번째 도전으로 평화와 통일의 메시지를 전할 예정이다. 32년간 38선 횡단, 평화 메시지 전파

6·25 76주년 맞아 마지막 93번째 도전

양양서 성명 발표 뒤 임진각까지 이동

2026-06-24 23면

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“한반도에 전쟁이 없는 평화의 봄날이 오기를 온 국민과 함께 바랍니다.”32년간 한반도 38선을 횡단하며 평화의 메시지를 전해 온 유대지(76)·이순필(76)씨 부부가 6·25 전쟁 발발 76주년을 맞아 비무장지대 동서 횡단에 나선다. 1994년 시작된 38선 횡단의 93번째 도전이자 마지막 여정이다.이﻿ 부부는 24일 경기 성남 자택을 출발해 25일 강원 양양 하광정휴게소에서 ‘마지막 38선 횡단 대국민 성명’을 발표한 뒤 임진각까지 약 400㎞ 구간을 차량으로 이동할 예정이다.두 사람은 북한의 ‘서울 불바다’ 위협 발언으로 한반도 긴장이 고조됐던 1994년 강원 고성에서 백령도까지 휴전선을 따라 약 250㎞를 도보 이동하며 핵무기 반대와 평화를 호소한 것을 시작으로 지금까지 모두 92차례 38선을 횡단했다.2000년에는 6·25 전쟁 50주년을 맞아 미국 북위 38도선을 따라 뉴욕에서 로스앤젤레스까지 약 4000㎞를 자동차로 횡단하며 한반도 평화와 통일의 의미를 해외에도 알렸다. 이런 활동을 인정받아 2013년에는 경기도로부터 ‘38선 최다 횡단 경기도민’ 인증을 받았다.유씨의 부친인 고 유귀용 경위는 1949년 경북 경주경찰서 안강지서장으로 재직 중 공비와 교전하다 27세의 나이로 순직했다. 유복자인 유씨는 어린 시절 어머니마저 여의고 할머니 손에 자랐다. 아내 이씨 역시 친오빠가 6·25 전쟁 참전 중 왼팔에 장애를 얻는 아픔을 겪었다.유씨는 “100번째 횡단까지 이어 가고 싶었지만 고령으로 더이상 쉽지 않다고 판단했다”며 “아버지를 잃은 고통은 세월이 흘러 용서할 수 있게 됐지만 전쟁만큼은 ﻿용서할 수 없다”고 말했다. 그는 “이 땅에서 다시는 총성이 울리지 않고 또 다른 유복자가 생기지 않기를 간절히 바란다”고 소망을 밝혔다.