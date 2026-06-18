본지 기획보도 ‘소녀에게’ 이달의 기자상 수상

이미지 확대 한국기자협회 제429회(2026년 5월) ‘이달의 기자상’ 기획보도 신문·통신부문 수상작 ‘소녀에게, 메시지가 도착했습니다’ 기획 시리즈. 닫기 이미지 확대 보기 한국기자협회 제429회(2026년 5월) ‘이달의 기자상’ 기획보도 신문·통신부문 수상작 ‘소녀에게, 메시지가 도착했습니다’ 기획 시리즈.

2026-06-19 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국기자협회가 제429회(2026년 5월) ‘이달의 기자상’ 기획보도 신문·통신부문 수상작으로 서울신문의 ‘소녀에게, 메시지가 도착했습니다’ 기획 시리즈를 선정했다고 18일 밝혔다.서울신문 기획취재팀(유영규·홍인기·최재성·명종원·박상연 기자)은 아동·청소년을 대상으로 한 성착취 범죄의 실태와 제도의 허점, 대안 등을 지난 4~5월 4회에 걸쳐 연재했다.기획취재팀은 지난 1~4월 넉 달간 전국을 돌며 성착취 피해 아동·청소년 지원센터와 피해자, 피해자 딸을 둔 아버지, 가해자 등을 직접 만나 취재했다. 성착취 가해자들이 스마트폰을 쥔 모든 아이를 노리고 있다는 점, 피해자들은 보호받지 못하고 오히려 죄인 취급을 받고 있다는 현실을 보도에 담아냈다. 시상식은 오는 30일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린다.