‘고독한 미식가’ 마쓰시게, 日에 제주 매력 알린다

웰니스 관광 프로그램 17일 공개

이미지 확대 일본 드라마 ‘고독한 미식가’로 한국인에게 친숙한 배우 마쓰시게 유타카가 제주 성산일출봉을 배경으로 포즈를 취하고 있다.

제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 드라마 ‘고독한 미식가’로 한국인에게 친숙한 배우 마쓰시게 유타카가 제주 성산일출봉을 배경으로 포즈를 취하고 있다.

제주도 제공

세줄 요약 일본 드라마 ‘고독한 미식가’의 마쓰시게 유타카가 제주 고사리육개장과 청정 산해진미에 감탄했다. 제주도와 한국관광공사, 제주관광공사는 일본 방송사와 함께 제주 자연과 미식, 웰니스 관광을 소개하는 특집 프로그램을 제작해 일본 시청자에게 제주 매력을 전할 예정이다. 마쓰시게 유타카, 제주 미식과 풍경에 감탄

제주도·관광공사, 일본 특집 프로그램 제작

성산일출봉·치유의 숲 등 슬로 트래블 소개

2026-06-16 23면

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“제주도 고사리육개장 맛에 놀랐어요. 특히 청정 산해진미가 풍부해 제주에 자주 방문하고 싶어요.”일본 인기 드라마 ‘고독한 미식가’의 주연 배우 마쓰시게 유타카(63)가 제주의 맛과 풍경에 매료됐다.제주도와 한국관광공사 후쿠오카지사, 제주관광공사는 일본 대표 방송사인 RKB 마이니치방송과 함께 제주의 자연과 미식, 웰니스 관광을 소개하는 1시간 분량의 특집 프로그램을 제작했다고 15일 밝혔다.마쓰시게는 지난 4월 24일부터 5월 2일까지 성산일출봉과 서귀포 치유의 숲 등 제주 곳곳을 둘러보며 제주의 자연 속에서 즐기는 ‘슬로 트래블’의 가치를 소개했다.그는 “육류와 채소를 비롯한 제주의 친환경 식재료가 다채로울 뿐 아니라 맛도 훌륭해 무척 놀랐다”며 제주의 독보적인 미식 문화에 찬사를 보냈다. 멍때리기 대회로 유명해진 서귀포 치유의 숲에서는 차롱(제주의 전통 대나무 바구니) 도시락을 직접 즐기고 아름다운 숲길을 산책하며 힐링의 시간도 가졌다.또한 방송인이자 배우 이게타 히로에(29)는 에메랄드빛 바다와 감성 카페를 배경으로 한 체험형 여행 코스를 소개하며 젊은 세대가 선호하는 제주 여행의 매력을 담아냈다.특집 프로그램은 17일 일본 현지에서 첫 방송되며 이후 마이니치방송 뉴스 공식 유튜브 채널을 통해 전 세계 시청자들에게 공개된다. 도는 이번 기회를 통해 제주를 세계자연유산의 가치를 품은 힐링 관광지로 알리고 후쿠오카에서 1시간 거리라는 접근성을 앞세워 서울 중심의 일본 관광 수요를 제주로 확대한다는 계획이다.