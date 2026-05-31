호반, 혁신 스타트업 발굴 양성한다

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‘혁신기술공모전’ 참가 기업 모집

이미지 확대 호반그룹 ‘2026 호반혁신기술 공모전’ 참가 모집 포스터.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 ‘2026 호반혁신기술 공모전’ 참가 모집 포스터.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹이 기술 경쟁력을 갖춘 스타트업을 발굴·육성하기 위해 2026 호반혁신기술공모전 참가 기업을 모집한다. 서울경제진흥원, 창업진흥원, 한국건설기술연구원과 공동 주최하며, 코리아빌드위크와 연계한 오픈이노베이션 위크도 운영한다. 호반그룹, 2026 혁신기술공모전 참가사 모집

서울경제진흥원·창진원·KICT 공동 주최

최종 10개사 선발, 상금·사업화 지원 제공

2026-06-01 23면

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호반그룹이 기술 경쟁력을 보유한 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하기 위해 ‘2026 호반혁신기술공모전’ 참가 기업을 모집한다고 31일 밝혔다. 이 공모전은 호반그룹의 미래 경쟁력 강화를 위한 대표적인 오픈이노베이션 프로그램이다.이번 공모전은 서울경제진흥원(서울창업허브), 창업진흥원, 한국건설기술연구원(KICT)과 공동 주최한다. 또 국내 대표 건설·건축 전문 전시회인 ‘코리아빌드위크’와 연계해 ‘오픈이노베이션 위크’를 운영한다. 특히 올해는 건설 분야 스타트업을 발굴·육성하는 한국건설기술연구원과 새롭게 협력 체계를 구축하고 대형 박람회에 참여해 오픈이노베이션 활동 인프라를 더욱 확대한다.모집 분야는 스마트시티, 숙박·레저·유통, 제조, 신사업 등 4개다. 호반건설, 호반산업, 대한전선 등 그룹의 주요 계열사와 연계 가능한 인공지능(AI), 로봇, 에너지 신기술, 디지털 전환 등의 분야에서 혁신 기술과 아이디어를 공모한다. 접수는 6월 1일부터 30일까지 ‘스타트업플러스’ 홈페이지를 통해 진행된다.서류 및 발표 평가를 거쳐 최종 10개 기업을 선발하며, 수상 기업에는 약 2억 6000만원 규모의 상금과 사업화 지원금이 제공된다. 또한 기술 실증 및 테스트베드, 사무 공간 제공, 글로벌 프로그램, 네트워킹 및 투자 연계 등 다양한 후속 프로그램도 지원된다.이와 함께 호반그룹은 오는 8월 서울 코엑스에서 열리는 오픈이노베이션 위크에서 시상식과 데모데이를 개최한다. 또 공모전 수상 기업과 유망 스타트업의 전시 부스를 운영한다. ﻿호반그룹은 매년 상반기 ‘호반 넥스트 스타트업 공모전’과 하반기 ‘호반혁신기술공모전’을 열어 스타트업의 혁신 기술 개발과 사업화를 지원하고 있다. 올해 열리는 2026 호반혁신기술공모전은 두 공모전을 통틀어 아홉 번째 스타트업 지원 행사다. ﻿