제주 만장굴 2년 5개월 만에 30일 문 연다

상층부 낙석 사고 뒤 보강 공사

이미지 확대 제주시 구좌읍 김녕리에 있는 세계자연유산 만장굴은 전체길이 약 7416 m, 최대 높이 약 25 m, 최대 폭 약 18m로 알려져 있다.

제주도세계유산본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 구좌읍 김녕리에 있는 세계자연유산 만장굴은 전체길이 약 7416 m, 최대 높이 약 25 m, 최대 폭 약 18m로 알려져 있다.

제주도세계유산본부 제공

2026-05-28 23면

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유네스코 세계자연유산인 만장굴이 낙석 사고로 문을 닫은 지 2년 5개월 만에 다시 문을 연다.제주도 세계유산본부는 ‘만장굴 탐방환경개선 종합정비사업’을 마무리하고 오는 30일부터 재개방한다고 27일 밝혔다. 29일에는 현장에서 재개방 기념행사도 열린다. 만장굴은 2023년 12월 출입구 상층부에서 낙석이 발생해 전면 폐쇄됐다. 당시 지름 70㎝ 크기의 암석이 떨어져 계단 난간 일부가 파손됐지만 인명 피해는 없었다. 이후 제주도와 국가유산청은 안전진단과 보강 공사를 진행했고 전문가 자문과 안전 점검을 거쳐 올해 3월 공사를 마무리했다. 총사업비 121억원이 투입된 이번 사업으로 내부 탐방 환경도 개선됐다. 전 구간에 관람 데크와 안전 시설물이 설치됐고 조명은 저조도 LED(발광다이오드)로 교체해 동굴 원형 보존과 관람 편의를 함께 꾀했다.만장굴은 거문오름에서 분출한 용암이 흘러 형성된 대표적인 용암동굴로, 길이 약 7416m에 이른다. ﻿