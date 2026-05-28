부산시, 글로벌 K-POP 관광도시 홍보 추진

세줄 요약 부산시가 BTS 공연과 부산원아시아페스티벌을 계기로 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 홍보를 펼쳤다. 팬들이 공연 관람에 그치지 않고 바다·야경·미식·축제·로컬 콘텐츠를 함께 즐기도록 관문 환대, 이벤트, 온라인 콘텐츠, 굿즈 등으로 도시 매력을 알릴 계획이다. BTS·부산원아시아페스티벌 연계 관광 홍보 추진

‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 메시지로 도시 매력 확장

미식·야경·바다·로컬 콘텐츠 체험 유도

이미지 확대 부산시 INTO K-POP, INTO BUSAN 홍보 프로모션 부산시는 6월 부산에서 열리는 대형 케이팝 공연 계기로 미식·관광·로컬 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’을 핵심 메시지로 본격적인 홍보에 나선다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 INTO K-POP, INTO BUSAN 홍보 프로모션 부산시는 6월 부산에서 열리는 대형 케이팝 공연 계기로 미식·관광·로컬 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’을 핵심 메시지로 본격적인 홍보에 나선다. 부산시 제공

이미지 확대 대선 K-POP 홍보 에디션 대선, INTO K-POP, INTO BUSAN 슬로건을 적용한 ‘대선 K-POP 홍보 에디션’ 100만병 한정 출시. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대선 K-POP 홍보 에디션 대선, INTO K-POP, INTO BUSAN 슬로건을 적용한 ‘대선 K-POP 홍보 에디션’ 100만병 한정 출시. 부산시 제공

이미지 확대 동백전 관광상품권 디자인 BNK부산은행, 동백전 관광상품권 특별판 제작. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 동백전 관광상품권 디자인 BNK부산은행, 동백전 관광상품권 특별판 제작. 부산시 제공

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부산시는 BTS 공연 등 6월 부산에서 열리는 대형 케이팝 공연을 계기로 국내외 팬들이 공연 관람에 그치지 않고 부산의 미식·관광·로컬 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘글로벌 케이팝 관광도시 홍보’를 추진한다고 28일 밝혔다.‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’(6월 12~13일)과 ‘부산원아시아페스티벌’(6월 27~28일)과 연계한 이번 홍보의 메시지는 홍보 메시지는 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’.K-POP을 즐기기 위해 부산을 찾은 팬들이 공연의 감동을 부산의 바다·야경·미식·축제·로컬 콘텐츠 등 다양한 도시 경험으로 자연스럽게 확장한다는 의미를 담고 있다.시는 이 메시지를 관문 환대 홍보, 미식 관광 이벤트, 온라인 콘텐츠, 현장 라이브, 지역 브랜드 협업, 관광상품권 디자인, 특별굿즈 등 다양한 홍보 전반에 적용해 부산 곳곳에서 도시의 매력과 환대를 체감할 수 있도록 할 계획이다.이번 홍보는 지역기업과 공공기관 등이 함께 참여하는 민관 협업형 도시 브랜딩으로 추진된다.민관 협업형 도시 브랜딩의 하나로 대선주조는 27일 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 슬로건을 적용한 ‘대선 K-POP 홍보 에디션’ 100만병을 한정 출시해 공동 홍보에 나섰다.BNK부산은행은 동백전 관광상품권 특별판을 제작하고, 구매자를 대상으로 특별굿즈를 증정한다. 동백전 관광상품권은 부산 방문 관광객이 지역 내 동백전 가맹점에서 사용할 수 있는 지역화폐이다.오미경 시 대변인은 “부산을 방문하는 팬들이 따뜻한 환대 속에서 부산의 매력을 자연스럽게 느끼고, 다시 찾고 싶은 도시로 기억할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”라고 전했다.