5차전 패배로 벼랑 끝 몰린 웸반야마, 미디어 인터뷰 거절로 경고

세줄 요약 샌안토니오의 빅토르 웸반야마가 오클라호마시티와의 서부 결승 5차전 패배 뒤 미디어 인터뷰를 거절해 NBA 사무국의 경고를 받았다. 팀은 114-127로 져 시리즈 2승3패가 됐고, 웸반야마는 20점 6리바운드 3블록을 기록했지만 야투 난조를 보였다. 웸반야마, 5차전 패배 뒤 인터뷰 거절

NBA 사무국, 미디어 규정 위반 경고

스퍼스, 2승3패로 탈락 위기

이미지 확대 고개숙인 웸반야마. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고개숙인 웸반야마. AP 연합뉴스

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지난 27일(한국시간) 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 결승(7전 4승제) 5차전에서 패하며 탈락위기에 놓인 샌안토니오 스퍼스의 ‘외계인’ 빅토르 웸반야마가 경기 후 미디어 인터뷰를 거절했다가 NBA사무국으로부터 경고를 받았다.ESPN은 28일 취재진의 질문에 답하지 않은 웸반야마에 대해 NBA사무국이 미디어 접근 규정을 위반했다며 경고처분을 내렸다고 보도했다.웸반야마의 소속팀인 샌안토니오는 5차전에서 오클라호마시티 썬더에 114-127로 패했다. 이날 경기에서 웸반야마는 20점, 6라바운드, 3블록을 기록했다. 오클라호마 빅맨의 강한 견제를 받으며 자유투를 12개 얻어 모두 성공했지만 필드골은 15개를 던져 4개만 성공하는 등 겨우 26.7%의 낮은 성공률을 보였다. 웸반야마의 부진으로 팀도 패하면서 시리즈 전적 2승3패로 탈락 위기에 몰렸다. 이 때문인지 웸반야마는 팀 대변인을 통해 기자들의 질문에 답하지 않겠다고 밝혔다.NBA는 경기 전 또는 경기 종료 후 최대 45분 이내 취재진의 인터뷰 요청에 응해야 한다고 규정하고 있다. 초범이거나 평소 미디어 태도가 좋았던 선수는 첫 위반 시 경고 조치로 끝나지만 이를 거부하거나 상습적일 경우 예외 없이 벌금이 부과된다.통상적으로 경기 후 인터뷰를 전면 거부할 경우 2만5000달러(약 3700만원)의 벌금이 부과되며 인터뷰를 반복적으로 거부하거나 동조할 경우 선수 개인에게 3만5000달러, 선수를 통제하지 못한 구단에게도 3만5000달러를 부과한다.실제로 2023년 지미 버틀러와 딜런 브룩스가 미디어 접근 규정을 위반해 각각 2만5000달러의 벌금을 냈다.