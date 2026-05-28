세계적인 춤의 축제 ‘부산국제무용제’ 내달 5일 개막

세줄 요약 제22회 부산국제무용제가 내달 2일부터 7일까지 영화의전당, 해운대 해변, 부산문화회관, 부산역 등에서 열린다. 13개국 44개 단체가 60여 작품을 선보이며, 개막작은 캐나다 퀘벡 현대무용과 컨템포러리 발레 두 작품이다. 부산국제무용제 22회 개막 일정 발표

13개국 44개 단체, 60여 작품 참가

해운대·부산역 거리공연과 프린지 신설

이미지 확대 부산국제무용제 ‘나무의 존재’ 제22회 부산국제무용제, 6월 5일 개막. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산국제무용제 ‘나무의 존재’ 제22회 부산국제무용제, 6월 5일 개막. 부산시 제공

이미지 확대 부산국제무용제 ‘번 베이비, 번’ 제22회 부산국제무용제, 6월 5일 개막. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산국제무용제 ‘번 베이비, 번’ 제22회 부산국제무용제, 6월 5일 개막. 부산시 제공

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세계적인 예술교류의 장이자 춤의 축제인 제22회 부산국제무용제가 내달 2일부터 7일까지 영화의전당, 해운대 해변, 부산문화회관, 부산역 등지에서 열린다.부산시와 부산국제무용제조직위원회가 주관하는 이번 무용제에는 우리나라를 비롯해 캐나다, 프랑스, 덴마크, 몽골, 인도네시아, 홍콩, 아르헨티나, 대만, 스페인, 일본, 리투아니아, 에스토니아 등 13개국 44개 단체가 참가해 60여 개 작품을 선보인다.무용제 개막작은 ‘위기의 시대, 존재를 묻다’라는 주제를 표현한, 캐나다 퀘벡을 대표하는 현대무용과 컨템포러리 발레, 두 작품이 장식한다.첫 무대인 샹탈 카롱(Chantal Caron) 안무의 ‘나무의 존재’(ÊTRE DE BOIS)는 자연과 인간의 관계를 풀어내며 존재의 뿌리를 되묻는 작품이다. 이어지는 기욤 꼬떼(Guillaume Côté) 안무의 ‘번 베이비, 번’(BURN BABY, BURN)은 동시대를 살아가는 인간의 열망과 위기감을 강렬하고 역동적인 몸짓으로 표현한다.해운대 해변 특설무대에서는 국내외 공식 초청 공연이 6월 6일과 7일 펼쳐진다. 올해는 한국·프랑스 수교 140주년과 부산·울란바토르 우호 협력 도시 10주년을 기념해 해당 국가 예술단체의 공연과 협력 사업을 진행한다.해운대 구남로와 부산역 일대에서 거리공연(6월 4~7일)이 열려 해외 예술가들이 시민들과 일상에서 직접 소통한다.올해는 특별기획프로그램으로 자유로운 참가 창작 플랫폼인 ‘부산국제무용제(BIDF) 프린지’를 신설했다. 부산국제무용제(BIDF) 프린지는 신진 안무가부터 기성 예술가까지 폭넓게 참여하는 개방형 플랫폼으로, 장르와 형식에 얽매이지 않는 창의적 도전을 지원한다.조유장 시 문화국장은 “부산국제무용제가 글로벌 허브 부산의 도시브랜드를 높이는 국제예술 플랫폼으로 성장할 수 있도록 하겠다”라고 전했다.