‘시인 김승호’ 이홍희 예비역 해병대사령관 공로패 받아

“전우회 발전과 회원 화합에 기여”

이미지 확대 한국다선예술인협회 김승호 회장(왼쪽)이 제29대 해병대사령관을 지낸 이홍희 예비역 중장으로 부터 공로 감사패를 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 한국다선예술인협회 김승호 회장(왼쪽)이 제29대 해병대사령관을 지낸 이홍희 예비역 중장으로 부터 공로 감사패를 받은 후 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 한국다선예술인협회 김승호 회장이 해병대 성동전우회 홍보국장으로서 전우회 발전과 회원 화합에 기여한 공로를 인정받아 이홍희 예비역 해병대사령관에게 감사패를 받았다. 수여식은 서울 성동구에서 열렸고, 회원과 지역 인사들이 함께했다. 김승호 회장, 해병대 성동전우회 공로 감사패 수상

이홍희 예비역 해병대사령관, 전우회 발전 기여 인정

서울 성동구 정기월례회서 수여식 진행

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사단법인 한국다선예술인협회 김승호 회장이 2008~2010년 제29대 해병대사령관을 지낸 이홍희 예비역 중장으로 부터 공로 감사패를 받았다.해병대 성동전우회는 지난 14일 오후 서울 성동구 원산면옥에서 정기월례회를 열고 감사패 수여식을 진행했다고 15일 밝혔다.이날 행사에는 전우회원과 서울시·성동구 의원 등 40여명이 참석했다. 김 회장은 해병대 성동전우회 홍보국장으로 활동하며 투철한 국가관과 애국·애족 정신을 바탕으로 전우회 발전과 회원 화합에 기여한 공로를 인정받았다.이번 감사패는 박개천 회장의 추천으로 수여가 추진된 것으로 전해졌다. 박 회장은 이날 대독한 축하 인사말을 통해 “민족시인으로서 자랑스러운 해병의 명예를 드높여준 공로와 열정에 감사드린다”고 밝혔다. 김 회장은 “앞으로도 최선을 다해 해병전우들과 함께하겠다”고 수상 소감을 전했다.김 회장은 2021년 1월 당시 해병대사령관이던 이승도 중장으로 부터도 감사패를 받았다.