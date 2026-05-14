배우 유해진, 암환자 위해 1억 기부

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연합뉴스

2026-05-14 23면

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배우 유해진(56)이 암 환자 치료 환경 개선을 위해 1억원을 기부했다고 13일 서울아산병원이 밝혔다. 후원금은 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축 등에 사용될 예정이다.유해진은 “암과 싸우는 환자들이 힘든 투병 과정을 잘 이겨내고 평범한 일상을 되찾길 바라는 마음에서 후원을 결심했다”며 “많은 암 환자가 더 나은 환경에서 편안하고 안전하게 치료받을 수 있길 바란다”고 말했다.유해진의 선행은 이번이 처음이 아니다. 그는 코로나19 확산세가 이어지던 2022년 의료진 응원과 소아 환자 치료 지원을 위해 서울아산병원에 5000만원을 후원했다. 이듬해에도 5000만원을 추가 기부했으며 이번 후원까지 포함한 누적 기부액은 2억원이다.