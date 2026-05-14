배우 유해진, 암환자 위해 1억 기부

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배우 유해진.
연합뉴스
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배우 유해진(56)이 암 환자 치료 환경 개선을 위해 1억원을 기부했다고 13일 서울아산병원이 밝혔다. 후원금은 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축 등에 사용될 예정이다.
유해진은 “암과 싸우는 환자들이 힘든 투병 과정을 잘 이겨내고 평범한 일상을 되찾길 바라는 마음에서 후원을 결심했다”며 “많은 암 환자가 더 나은 환경에서 편안하고 안전하게 치료받을 수 있길 바란다”고 말했다.
유해진의 선행은 이번이 처음이 아니다. 그는 코로나19 확산세가 이어지던 2022년 의료진 응원과 소아 환자 치료 지원을 위해 서울아산병원에 5000만원을 후원했다. 이듬해에도 5000만원을 추가 기부했으며 이번 후원까지 포함한 누적 기부액은 2억원이다.
2026-05-14 23면
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