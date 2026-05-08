LG전자 ‘일체형 히트펌프 보일러’ 출시

이미지 확대 LG전자 일체형 히트펌프 시스템 보일러 닫기 이미지 확대 보기 LG전자 일체형 히트펌프 시스템 보일러

2026-05-08 23면

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LG전자는 일체형 히트펌프 시스템 보일러 신제품을 국내에 출시한다고 7일 밝혔다.시스템 보일러는 공기 열원 히트펌프 방식의 고효율·고성능 난방 및 급탕 시스템으로, 냉매가 액체와 기체 상태를 오가며 열을 흡수·방출하는 원리를 이용한다. 투입되는 전력보다 4~5배 높은 열에너지를 얻을 수 있어 화석연료 기반의 보일러보다 약 40~60% 에너지 비용을 절감할 수 있다. 운전 시간이 길수록 연간 에너지 비용 절감 효과가 커지고, 탄소 감축을 위한 정부 지원금도 제공되기 때문에 설치 후 5~6년이 지나면 초기 투자 비용을 회수할 수 있다.이재성 ES사업본부장은 “글로벌 시장에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 국내에서도 고객이 환경까지 생각하는 새로운 고효율 난방 시장을 개척할 것”이라고 말했다.