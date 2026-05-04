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현대차그룹, 美 하이브리드 어워즈 7개 석권

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-05-04 00:30
수정 2026-05-04 00:30
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글로벌 완성차그룹 중 최다 수상

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미국 US뉴스앤드월드리포트가 발표한 ‘올해의 하이브리드·전기차 어워즈’에서 ‘최고 준중형 럭셔리 전기 SUV’ 부문을 수상한 제네시스 GV60. 현대차그룹 제공
미국 US뉴스앤드월드리포트가 발표한 ‘올해의 하이브리드·전기차 어워즈’에서 ‘최고 준중형 럭셔리 전기 SUV’ 부문을 수상한 제네시스 GV60.
현대차그룹 제공


현대차그룹은 미국 매체 US뉴스앤드월드리포트가 발표한 ‘2026 최고의 하이브리드·전기차 어워즈’에서 총 19개 부문 중 7개를 수상했다고 3일 밝혔다. 글로벌 완성차 그룹 중 최다 부문 수상이다.

현대차 아이오닉5가 ‘최고 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)’를, 투싼 하이브리드가 ‘최고 준중형 하이브리드 SUV’ 부문을 각각 3년 연속 수상했고, 아이오닉9는 ‘최고 중형 전기 SUV’에 올랐다.

기아는 니로가 ‘최고 소형 하이브리드 SUV’를, 스포티지 플러그인 하이브리드(PHEV)가 ‘최고 준중형 PHEV SUV’를 수상했다. 텔루라이드 하이브리드는 ‘최고 중형 하이브리드 SUV’에 이름을 올렸다. 제네시스의 전기차 GV60은 ‘최고 준중형 럭셔리 전기 SUV’ 부문에서 수상했다.

허백윤 기자
2026-05-04 23면
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