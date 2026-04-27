‘거북선 NFT’로 플라스틱 750만개 살렸다…‘지구닥터’의 이순신 정신

“이순신 장군이 외침으로부터 지킨 바다

오늘날엔 해양 쓰레기로부터 지켜내야”

세줄 요약 지구닥터가 거북선 NFT를 보상으로 내세워 플라스틱병 회수와 재활용을 확대했다. 전국 자원회수기 100대에서 하루 1t가량 폐플라스틱을 모으고, 지난해 6월부터 약 750만개를 재활용했다. 강광민 대표는 이순신 정신을 해양 쓰레기 문제에 접목해 바다를 지키겠다고 했다. 거북선 NFT로 플라스틱병 회수 보상 제공

전국 자원회수기 100대서 하루 1t 수거

이순신 정신을 해양 쓰레기 해결에 접목

이미지 확대 강광민 지구닥터 대표가 27일 경남 남해군 이순신바다공원에서 열린 ‘지구환경 골든타임 국민대토론회’에 참여하고 있다. 본인 제공 닫기 이미지 확대 보기 강광민 지구닥터 대표가 27일 경남 남해군 이순신바다공원에서 열린 ‘지구환경 골든타임 국민대토론회’에 참여하고 있다. 본인 제공

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“이순신 장군의 거북선이 외침으로부터 한반도 바다를 지켰다면 이제는 해양 쓰레기로부터 바다를 지켜야 할 때입니다.”충무공 이순신 장군 탄신 제481주년을 하루 앞둔 27일 강광민(54) 지구닥터 대표는 “이순신 장군의 ‘바다 수호’ 정신을 오늘날 해양 쓰레기 문제에 적용해야 한다”고 강조했다. 강 대표는 바다 환경 보호를 위해 2억원을 들여 자원순환기업을 세우고, 플라스틱병을 회수하면 보상으로 ‘거북선 NFT(대체불가능 토큰)’를 지급하는 방식을 도입했다.지구닥터는 전국에 설치된 자원회수기 100대에서 하루 약 1t의 폐플라스틱을 모아 재활용 공정 등으로 넘기고 있다. 페트병 1개당 1원짜리 NFT 20개를 지급하는데, 지난해 6월부터 최근까지 NFT 1억 5000만개가 지급됐다고 한다. 약 750만개의 플라스틱병이 재활용된 것이다.자기계발 강사인 강 대표가 해양 쓰레기 문제에 관심을 갖게 된 건 지난해 4월 인천 강화도 해안가에 쌓인 플라스틱 쓰레기 더미를 보고나서다. 고향인 전남 고흥에서 4년간 뱃일을 한 적 있는 강 대표는 “햇살에 은빛으로 반짝이던 고향 바다를 기억한다”며 “해안가에 쌓인 플라스틱 쓰레기 더미를 보고 이를 외면할 수 없었다”고 했다.강 대표는 한 달에 3~4번 전국 지자체와 기업을 찾아 이순신 장군의 정신을 해양 쓰레기 문제와 연결해 강연하고 있다. 강 대표는 “이순신 장군의 ‘반드시 이겨 놓고 싸운다’는 철학처럼 플라스틱이 바다로 가기 전 육지에서 먼저 회수하면 바다를 지킬 수 있다”고 강조했다. 강 대표는 이순신 정신과 NFT를 결합한 해양 환경 보호 모델을 제시한 공로로 지난달 국회교육위원장상을 받았다.강 대표는 오는 8월 NFT를 거래 플랫폼에 등록하고, 수익금 전액을 해양 쓰레기 수거와 친환경 선박 개발에 투입하겠다는 구상을 밝혔다. 강 대표는 “거북선이 조선의 바다를 지킨 상징이었다면 이제는 우리나라 바다를 되살리는 상징으로 만들고 싶다”고 말했다.